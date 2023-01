Switch-Speicherkarte im Angebot: Holt euch jetzt 512 GB für nur 35€ bei Saturn

Bei Saturn bekommt ihr gerade die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra sehr günstig im Sonderangebot. Für die Version mit 512 GB Speicherplatz bezahlt ihr nur noch 35€ (UVP: 116,93€). Laut Vergleichsplattformen gab es diese Speicherkarte bislang noch nie so günstig. Ihr dürftet derzeit auch kaum eine andere MicroSD dieser Größe zu einem so guten Preis finden. Hier kommt ihr zum Angebot:

Saturn macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Der Versand ist kostenlos.

Was taugt die SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte?

Lesegeschwindigkeit: Die von Saturn angebotene weiße Version der SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte mit 512 GB bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 120 MB/s. Damit ist sie mehr als schnell genug für den Einsatz in der Nintendo Switch. Für die Konsole braucht ihr eine MicroSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s, besser aber von über 80 MB/s.

Schreibgeschwindigkeit: Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die weiße SanDisk Ultra hingegen eher schwach ab. Das ist für den Einsatz in der Nintendo Switch jedoch von geringer Bedeutung. Falls ihr hingegen eine Speicherkarte zum Aufnehmen von 4K-Videos sucht, solltet ihr auf jeden Fall zu einem schnelleren Modell der Geschwindigkeitsklasse U3 wie beispielsweise zur SanDisk Extreme greifen.

Speicherplatz: Mit 512 GB kommt ihr auf der Nintendo Switch eine ganze Weile lang aus. Selbst große AAA-Spiele verbrauchen hier zumeist nicht allzu viel Platz. The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt beispielsweise bei rund 15 GB, Pokémon Karmesin und Purpur sind nur ungefähr halb so groß. Ihr könnt also damit rechnen, Dutzende großer Spiele auf der Speicherkarte unterbringen zu können. Bei kleinen Indie-Titeln sind es natürlich noch sehr viel mehr.

Falls ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten müsst, findet ihr alle wichtigen Infos in unserer Kaufberatung:

