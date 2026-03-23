Sterbt ihr, ist alles weg: Neues Anime-RPG bestraft euch in einem Modus härter als Dark Souls - und macht damit der Vorlage alle Ehre

Das RPG Sword Art Online: Echoes of Aincrad orientiert sich an der Anime-Vorlage: Ein Permadeath-Modus löscht den Spielstand, wenn ihr sterbt.

Jusuf Hatic
23.03.2026 | 06:57 Uhr

Bandai Namco bringt das SAO-Franchise zurück zu seinen Wurzeln: Das kommende Action-RPG Echoes of Aincrad integriert einen gnadenlosen Death-Game-Modus. (© Bandai Namco) Bandai Namco bringt das SAO-Franchise zurück zu seinen Wurzeln: Das kommende Action-RPG "Echoes of Aincrad" integriert einen gnadenlosen Death-Game-Modus. (© Bandai Namco)

Vor wenigen Tagen hat Bandai Namco mit Echoes of Aincrad ein neues Spiel im Sword Art Online-Universum vorgestellt.

Dabei rückt ein ganz besonderer Gameplay-Modus in den Fokus, der sich stark an der aus Anime und Light Novel bekannten Vorlage orientiert: Wer im "Death Game Mode" stirbt, verliert seinen kompletten Spielstand und muss von vorn beginnen.

Video starten 1:48 Bandai Namco kündigt neuen Action-RPG-Ableger zu Sword Art Online an

Zwei Wege zur Freischaltung

Grundsätzlich ist Echoes of Aincrad als reines Singleplayer-Erlebnis konzipiert und verzichtet auf herkömmliche Multiplayer-Elemente. Im Zentrum steht die Erstellung eines eigenen Avatars, mit dem die Spielenden die ersten beiden Ebenen der fliegenden Festung Aincrad erkunden.

Wenn ihr die teurere Ultimate Edition von Echoes of Aincrad kauft, bekommt ihr den optionalen "Death Game"-Modus vorab freigeschaltet. Alternativ wird euch dieser Modus zur Verfügung gestellt, nachdem ihr den Story-Modus einmal durchgespielt habt, wie der offizielle X-Account zum Spiel erklärt.

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Der Name ist hierbei Programm: Wenn eure Lebensanzeige in diesem Modus auf Null fällt, ist der Spielstand (ähnlich wie etwa im Hardcore-Modus von Diablo-Spielen) unwiederbringlich verloren.

  • Echoes of Aincrad lässt euch dabei Platz für insgesamt drei Spielstände. Nur die Speicherstände 2 und 3 dürfen hier in den Death Game-Mode gebracht werden; euer erstes Savefile bleibt immer "normal" – wohl auch, um einen potenziellen Frustfaktor ein wenig zu minimieren.

Dieses Konzept kommt nicht von ungefähr, denn Sword Art Online selbst baut auf einer solchen Prämisse auf: In der Vorlage von Reki Kawahara bedeutete ein Game Over im fiktiven Virtual-Reality-MMORPG den realen Tod der Spieler*innen.

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Lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden, bis sie die Herausforderung selbst annehmen können: Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026. Der Titel wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC via Steam veröffentlicht.

Werdet ihr den Sprung in den Death Game-Modus wagen?

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Sword Art Online: Echoes of Aincrad

Sword Art Online: Echoes of Aincrad

Genre: Rollenspiel

Release: 10.07.2031 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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