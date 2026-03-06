Bandai Namco kündigt neues Action-RPG zu einer beliebten Anime-Serie aus dem Jahr 2012 an – ihr kennt sie alle

In diesem Ableger schlüpft ihr aber in einen neuen Original-Charakter und erlebt die Geschichte aus einer neuen Perspektive.

Dieser Anime hat das Setting einer Videospiel-Welt erst so richtig populär gemacht. (©Reki Kawahara Game Studio Inc., Bandai Namco) Dieser Anime hat das Setting einer Videospiel-Welt erst so richtig populär gemacht. (©Reki Kawahara / Game Studio Inc., Bandai Namco)

JRPG- und Anime-Fans aufgepasst: Bandai Namco hat für dieses Jahr noch eine neue Überraschung parat. Der Publisher kündigte ein neues Action-Rollenspiel an, das auf einer der beliebtesten Anime-Serien aus 2012 basiert: Sword Art Online: Echoes of Aincrad.

Sword Art Online bekommt einen neuen Ableger mit einem neuen Charakter

Am 6. März um Mitternacht kündigte Bandai Namco einen neuen Ableger der Sword Art Online-Videospielreihe an: Echoes of Aincrad. Dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel mit Open-World-Ansatz, in dem Spieler*innen in die Rolle eines namenlosen “Spieler“-Charakters schlüpfen – statt eine der bekannten Figuren aus Anime oder Manga zu übernehmen.

Wer jedoch Kirito und Co. vermisst, kann aufatmen: Laut Bandai Namco wird euch im Spiel der Protagonist der Reihe als NPC-Verbündeter zur Seite stehen.

Video starten 1:48 Bandai Namco kündigt neuen Action-RPG-Ableger zu Sword Art Online an

Worum es in Sword Art Online geht und was es mit dem Spiel Echoes of Aincrad zu tun hat

In der ersten Staffel des Sword Art Online-Animes dreht sich alles um das namensgebende VR-MMORPG (various virtual reality massive multiplayer online roleplay game), entwickelt von Akihiko Kayaba. Mithilfe des sogenannten NerveGear – einer helmähnlichen VR-Technologie – können Spieler*innen vollständig in die Welt von SAO eintauchen.

Doch Kayaba verfolgte ganz andere düstere Pläne: Er wollte seine virtuelle Welt zur Realität machen, und nachdem sich tausende Spieler*innen in “Sword Art Online” eingeloggt hatten, nahm er ihnen schlichtweg die Möglichkeit weg, sich wieder aus dem Spiel auszuloggen.

Spieler-Avatar Kämpfe

Spieler-Avatar Ihr schlüpft in die Rolle eines selbst erstellten Charakters. (©Reki Kawahara / Game Studio Inc., Bandai Namco)

Kämpfe An der Seite von Verbündeten metzelt ihr euch im Action-RPG-Stil durch Gegner. (©Reki Kawahara / Game Studio Inc., Bandai Namco)

Nun müssen alle Spieler*innen von Sword Art Online um ihr Überleben kämpfen. Denn wer im Spiel stirbt, stirbt durch die Verknüpfung mit dem NerveGear auch in der realen Welt. Gleichzeitig sind ihre echten Körper ohne Versorgung ebenfalls in Lebensgefahr. Nur wer das Spiel abschließt und Kayaba besiegt, könnte diesem Albtraum ein Ende setzen.

Genau in dieser tödlichen Welt spielt auch das kommende Action-Rollenspiel Echoes of Aincrad. Spieler*innen übernehmen die Rolle eines frei gestaltbaren Avatars, der in Aincrad ums Überleben kämpft. Unterstützt wird man dabei von verschiedenen NPC-Verbündeten.

Details zur Story hält Bandai Namco bislang noch zurück. Sicher ist jedoch eines: Fans erwartet ein neuer Blickwinkel auf die Ereignisse der ersten Anime-Season von Sword Art Online.

Sword Art Online: Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für Xbox Series S/X, Playstation 5 und PC (Steam). Eine Nintendo Switch 2-Version scheint bisher nicht geplant zu sein.

Freut ihr euch auf den neuen Sword Art Online-Ableger oder welche Anime-Staffel der Serie hat euch am meisten gefallen?

Sword Art Online: Echoes of Aincrad

Sword Art Online: Echoes of Aincrad

Genre: Rollenspiel

Release: 10.07.2031 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

