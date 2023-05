Zelda-Sprecherin macht klare Ansage und klärt endlich auf, ob Zelda und Link in TotK ein Paar sind oder nicht

Zelda und Link sind laut Sprecherin ein Paar.

Sind Zelda und Link in Tears of the Kingdom ein Paar? Diese Frage beschäftigte Fans schon vor dem Release des Open World-Abenteuers. Das Spiel verrät nicht direkt, ob die beiden eine Beziehung führen, macht aber im Laufe der Story zahlreiche Anspielungen, die Spieler*innen an eine romantische Verbindung zwischen Link und Zelda glauben lassen. Nun gibt es aber endlich die Aufklärung.

Ja, nein, vielleicht?

In einem Interview mit The Gamer äußert sich die englische Zelda-Sprecherin Patricia Summersett zu diesem Thema und sagt dazu folgendes:

Ich weiß, dass (Link und Zelda) eine Beziehung führen, sie ist lebendig, es gibt jede Menge Führsorge und sehr viel gegenseitiges Zuhören und genau das liebe ich daran.

Da haben wir die Antwort, zumindest laut Summersetts Interpretation sind Link und Zelda in Tears of the Kingdom sehr wohl ein Paar. Gleichzeitig räumt sie aber ein, dass die Verbindung zwischen den beiden Hauptfiguren so mehrdeutig dargestellt wird, dass sich jeder Fan ein eigenes Bild davon machen kann:

Wenn ich als Synchronsprecher die generelle Beziehung zwischen Link und Zelda im Laufe der Zeit betrachte, dann liebe ich einfach diese Mehrdeutigkeit und die Tatsache, dass – wenn da etwas ist – es uns überlassen wird, wie wir es interpretieren. Ich denke, in meinem eigenen Leben respektiere und feiere ich Beziehungen, die nicht konventionell sind.

Mehrere Anspielungen in Zelda Tears of the Kingdom

Im Spiel selbst finden sich zahlreiche Anspielungen darauf, dass Zelda und Link vielleicht doch mehr als Freunde sein könnten.

Besuchen wir beispielsweise Links Haus in Hateno (das wir in Breath of the Wild für den Helden bauen können), so fällt auf, dass es in TotK nicht länger als "Links Haus" bezeichnet wird. Zwei Dorfbewohner sagen nämlich, dass es jetzt Zelda gehört.

Sind die beiden also schon zusammengezogen? Das kann gut sein! Im Haus selbst finden sich weitere Hinweise: So ist der Esstisch jetzt für zwei Personen gedeckt und das Bett wurde vergrößert.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.