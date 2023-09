'Das sieht wirklich großartig aus! - Der erste Teaser zur Fallout-Serie von Amazon ist geleakt und Fans sind begeistert

Fallout wird von Amazon als Serie verfilmt und der erste Teaser-Leak bekommt einen Daumen hoch.

Die Fallout-Serie von Amazon steht schon mehr oder weniger in den Startlöchern: Hinter verschlossenen Türen wurde bereits ein kurzer Teaser-Trailer zu der Videospielverfilmung gezeigt. Genau dieses Video ist jetzt an die Öffentlichkeit gelangt und sorgt für überschwängliche Reaktionen. Trotz der miserablen Qualität sind die meisten Stimmen der Fans optimistisch.

Die Fallout-Serie von Amazon sieht im ersten geleakten Teaser für viele Fans sehr gut aus

Darum geht's: Amazon verfilmt die Fallout-Spielereihe, und zwar als Prime Video-Serie. Wir wissen noch nicht allzu viel über das Projekt, aber es gibt zumindest schon die Ankündigung, wo die Fallout-Serie angesiedelt ist und wann sie veröffentlicht werden soll: 2024 geht es nach Los Angeles.

Erster Teaser geleakt: Irgendwer hat offensichtlich den Teaser-Trailer abgefilmt, der auf der gamescom hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Jetzt wurde er auf Twitter veröffentlicht. Das bedeutet, dass dieses Video zwar keine gute Qualität hat, aber es wurde jetzt zumindest in die freie Wildbahn entlassen.

Hier könnt ihr euch den geleakten Teaser-Trailer ansehen, solange er noch online ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist zu sehen: Unter anderem gibt es natürlich die Explosion einer Atombombe, die für den titelgebenden Fallout sorgt. Dann wären da aber auch noch diverse Power-Rüstungen, mehrere Vertibirds, ein Vault und wir sehen wohl sogar einen Ghoul. Der Teaser-Trailer drückt also alle Knöpfe der Fallout-Fans.

Reaktionen fallen positiv aus: Die allermeisten Kommentare unter dem Video geben sich überrascht und voller Vorfreude. Das Gezeigte sieht für einen Großteil der Fans wirklich vielversprechend aus, vor allem die Power-Rüstungen und der Vertibird sorgen für Begeisterung. Auch die Explosion am Ende erinnert stark an frühere Fallout-Trailer.

Twitter-User VaultHunter1998 schreibt zum Beispiel:

"Ja, das sieht sehr gut aus. Die gesamte Aufmachung und die komplette Ästhetik sieht akkurat aus. Bis zum Ghoul, der Bruderschaft in Powerrüstung und dem Vertibird-Flugzeug."

Vorsichtige Bedenken: Der Look des Ghouls kommt bei manchen Fans nicht so gut an. Sie monieren, er würde zu sehr an Red Skull aus den Marvel-Filmen erinnern. Außerdem bleiben einige Fans auch noch skeptisch, was den Ton und die Atmosphäre der Amazon-Serie angeht. Der Teaser wirkt sehr ernst und Fans vermissen den Humor, der Fallout auszeichnet.

Was denkt ihr über den Teaser-Trailer? Was erwartet ihr von der Serie, worauf hofft ihr, was fürchtet ihr?