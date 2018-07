Das Entwicklerstudio Crema aus Madrid plant seit Jahren genau das, worauf Pokémon-Fans seit Ewigkeiten warten: Ein Pokémon-MMO. Natürlich kein Original-Pokémon-MMO, denn das würde eine Lizenz der Pokémon Company voraussetzen.

Allerdings hat Temtem ebenfalls einen Riesenhaufen putziger Kreaturen, die wir in der Welt finden, fangen, trainieren und gegen andere Temtem-Trainer antreten lassen können. Jedes Temtem hat Stärken und Schwächen, und in der Kampagne ist es an uns, acht Dojo-Meister zu besiegen um der allerbeste Trainer von allen zu werden.

Währenddessen soll es möglich sein, anderen Spieler um uns herum dabei zuzusehen, wie sie die gleichen Abenteuer erleben wie wir. Wir können die anderen ignorieren, mit ihnen kämpfen oder Güter mit ihnen tauschen, ein bisschen so wie in Fallout 76.

Neue Spielmodi dank Kickstarter

Um ihre Idee zu realisieren, starteten die Entwickler von Studio Crema eine Kickstarter-Kampagne, vor kurzem mit einem für Crema überwältigenden Ergebnis endete. Statt der angepeilten 70.000 Euro trugen 11.716 Unterstützer insgesamt über eine halbe Million Euro zusammen und machten damit jedes von den Entwicklern angepeilte Stretch-Goal möglich. Folgende Features sollen zum geplanten Release im September 2019 auf PS4, Xbox One und Switch verfügbar sein:

Nuzlocke Spielmodus

Eine Art Hardmode, der Spielern ein herausforderndes Spielerlebnis liefern soll. In Pokémon gibt es für die Nuzlocke-Herausforderungen unter anderem die Regel, dass in jedem Gebiet, das zum ersten Mal betreten wird, nur das erste Pokémon, das dem Spieler begegnet, gefangen werden darf. Außerdem zählen im Kampf besiegte Pokémon als verstorben und müssen freigelassen werden. Wie genau der Nuzlocke-Modus aussehen wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Eine Art Hardmode, der Spielern ein herausforderndes Spielerlebnis liefern soll. In Pokémon gibt es für die Nuzlocke-Herausforderungen unter anderem die Regel, dass in jedem Gebiet, das zum ersten Mal betreten wird, nur das erste Pokémon, das dem Spieler begegnet, gefangen werden darf. Außerdem zählen im Kampf besiegte Pokémon als verstorben und müssen freigelassen werden. Wie genau der Nuzlocke-Modus aussehen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Arcade Bar

In der Arcade Bar finden sich Spieleautomaten, an denen wir Minispiele spielen und Preise gewinnen können. Die Automaten werden mit Ingame-Währung gefüllt.

In der Arcade Bar finden sich Spieleautomaten, an denen wir Minispiele spielen und Preise gewinnen können. Die Automaten werden mit Ingame-Währung gefüllt. Neues Mystisches Temtem

Ein weiteres mystisches Temtem wird dem Spiel hinzugefügt, inklusive eigenem Setting und eigener Quest.

Ein weiteres mystisches Temtem wird dem Spiel hinzugefügt, inklusive eigenem Setting und eigener Quest. Reittiere

Wie in Pokémon auch sollen wir unsere Temtems als Reittiere nutzen und mit ihnen in Windeseile über die Inselgruppen flitzen können.

Wie in Pokémon auch sollen wir unsere Temtems als Reittiere nutzen und mit ihnen in Windeseile über die Inselgruppen flitzen können. Replay System

Spannende kompetitive Kämpfe können jederzeit wieder angesehen werden. So können wir aus eigenen Fehlern lernen oder die Tricks und Spielweisen der weltbesten Spieler beobachten.

Spannende kompetitive Kämpfe können jederzeit wieder angesehen werden. So können wir aus eigenen Fehlern lernen oder die Tricks und Spielweisen der weltbesten Spieler beobachten. Clubs und Gilden

Es wird möglich sein, unsere eigenen Gilden zu erstellen. Innerhalb dieser können wir dann chatten, an Wettbewerben unter den Gilden teilnehmen und gemeinsam Dojos einnehmen.

Es wird möglich sein, unsere eigenen Gilden zu erstellen. Innerhalb dieser können wir dann chatten, an Wettbewerben unter den Gilden teilnehmen und gemeinsam Dojos einnehmen. Ingame-Turniere

Jede Woche sollen neue Turniere stattfinden. Temtem-Trainer können an ihnen teilnehmen und wertvolle Ingame-Preise gewinnen.

Wer noch mehr zu Temtem lesen möchte, findet genauere Informationen zu Kampfsystem, Onlinemodus und den Temtems selbst in unserem Übersichtsartikel. Wenn wir auf weitere Neuigkeiten stoßen, werden wir euch definitiv updaten.

Was erwartet ihr euch vom Pokémon-MMO?