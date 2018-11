Temtem - Das Pokémon-inspirierte MMORPG startet in die Alpha

Temtem wurde erfolgreich via Kickstarter finanziert. Das von Pokémon inspirierte Spiel erfreut sich so großer Beliebtheit, dass auch diverse Stretchgoals erreicht werden konnten.

Das heißt, dass der Online-Titel nicht nur für den PC erscheint, sondern auch für PS4, Xbox One und die Nintendo Switch kommt. Jetzt startet Temtem bereits in die Alpha.

Temtem ähnelt Pokémon stark und macht auch keinen Hehl daraus, dass die Inspiration von diesem Vorbild stammt. Nichtsdestotrotz verspricht der Entwickler Crema, dass es jede Menge Unterschiede geben soll.

In Temtem fangt ihr sogenannte Luma, das Pendant zu den Pokémon. Die könnt ihr zähmen und dann gegen die Luma anderer Spieler antreten lassen.

Darin liegt der Clou und das Haupt-Alleinstellungsmerkmal von Temtem: Das Spiel ist ein MMO-RPG. Das heißt, ihr werdet immer online spielen und dabei vielen anderen Spielern begegnen.

Der Multiplayer-Aspekt soll vielfältig werden und unter anderem auch einiges bieten, was Pokémon-Fans vermissen: In Game-Turniere sind genauso geplant wie ein Couch-Koop oder auch Reittiere.

Welcome to #Temtem! Thank you all from the bottom of our hearts.??

Alpha will be launched today, so you should check our latest Kickstarter post that clarifies how are we going to send the keys.

We will see you in Deniz! ??https://t.co/xAq4GkUpwI pic.twitter.com/PlR70g0RGi