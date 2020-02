Pokémon-MMO Temtem hat neues Releasefenster für PS4, Xbox & Switch

PC-Spieler können sich schon seit einer ganzen Weile in der bunten Welt des "Pokémon-MMOs" Temtem austoben, nun gibt's immerhin ein Release-Zeitfenster für Konsolen-Spieler. Kleiner Spoiler vorab: Ein wenig müssen wir uns noch gedulden. Aus dem 2020-Release wird laut Entwickler nämlich nichts mehr.

So lange dauert's noch bis zum Temtem-Release für PS4, Xbox One & Switch

Wann ist der Konsolen-Release? Temtem soll im Frühjahr 2021 für PS4, Xbox One und Switch erscheinen, so die Entwickler in der aktuellen Content-Roadmap.

Bis wir ins von Pokémon inspirierte Online-Abenteuer starten können, vergeht also noch rund ein Jahr.

Was außerdem in der Roadmap steckt

Immerhin: Die Roadmap von Temtem klingt sehr spannend. Im Frühling 2021 soll außerdem eine Endgame Insel sowie Daily Quests erscheinen.

Für Sommer 2021 ist ein Nuzlocke-Modus geplant. Ihr wisst schon: In Pokémon absolvieren Spieler die Nuzlocke-Challenge, um das Spiel schwieriger zu machen, in Temtem wird die Challenge zum integralen Spielteil.

Winter 2020

Neue Insel: Arbury

mehr als 30 neue Temtems (so heißen die Monster im Spiel)

2. mystisches Temtem

Club Dojo Wars

Trading Haus

Ranked Matchmaking V2

Spectator Mode V2

Frühling 2021

1.0 Launch

Endgame-Island

Konsolen-Ports

Tägliche und wöchentliche Quests

Battle Replay System

Cosmetics-Store

Sommer 2021

Nuzlocke-Modus

3. mystisches Temtem

Arcade Bar

Draft PvP

Battle-Pass für Cosmetics

Was ist Temtem überhaupt?

TemTem macht keinen Hehl daraus, dass Pokémon als Vorbild für den Titel gedient hat. Ihr sucht euch zu Beginn ebenfalls eines von drei Starter-Monstern aus und sammelt im Lauf der Zeit immer neue Viecher, die sich verbessern können.

Immer online: TemTem ist ein MMORPG

Multiplayer-Elemente spielen größere Rolle

Kämpfe setzen mehr auf Taktik und Fähigkeiten als auf Zufall

TemTem fällt offenbar deutlich herausfordernder als Pokémon aus

Das ist im Vergleich zu Pokémon anders: Zuallererst und ganz offensichtlich erscheint TemTem nicht nur für Nintendo-Konsolen oder nur für Smartphones. Ihr könnt euch stattdessen auf einen Release für sämtliche gängige Plattformen freuen. Sowohl PC und PS4 als auch Xbox One und Nintendo Switch sollen in den Genuss von TemTem kommen.