The Callisto Protocol: Die Trophäenliste ist da und liefert den ersten Schocker

Etwas länger als eine Woche dauert es noch, bis das Horrorspiel The Callisto Protocol für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erscheint. Und wie mittlerweile ziemlich regelmäßig vor Spiele-Releases sind auch hier die Trophäen durchgesickert. Wer also auf die Platin schielt, kann sich mit dieser Liste jetzt auf die entsprechenden Aufgaben in The Callisto Protocol vorbereiten.

Insgesamt gibt es in den PS4- und PS5-Versionen des Spiels 27 Trophäen zu sammeln, die sich wie folgt verteilen:

1 Platin-Trophäe

7 Gold-Trophäen

9 Silber-Trophäen

10 Bronze-Trophäen

Liste aller Trophäen für The Callisto Protocol - Achtung, Spoiler!

Im folgenden findet ihr eine Liste der (englischen) Trophies samt deutscher Beschreibungen. Beachtet bitte, dass die Liste kleinere Spoiler zu späteren Kapiteln des Spiels enthält.

It's over, Jacob! (Platin) - Sammle alle Trophäen

- Sammle alle Trophäen I Do Belong Here (Gold) - Schließe das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab

- Schließe das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab You Need a Gun (Gold) - Rüste eine Waffe komplett auf

- Rüste eine Waffe komplett auf The Protocol is About Life (Gold) - Schließe das Spiel auf dem Maximum Security-Schwierigkeitsgrad ab

- Schließe das Spiel auf dem Maximum Security-Schwierigkeitsgrad ab Grim Reaper (Gold) - Ernte und lese all Bios Implantate

- Ernte und lese all Bios Implantate The Commonality (Gold) - Decke das Mysterium von Kallipolis auf

- Decke das Mysterium von Kallipolis auf Two Heads Are Better Than One (Gold) - Schalte den Two-Head aus

- Schalte den Two-Head aus In Striking Distance (Gold) - Töte einen Gegner mit GRP und einer Schlagkombo

- Töte einen Gegner mit GRP und einer Schlagkombo Get a Grip (Silber) - Greife 25 Gegner mit dem GRP

- Greife 25 Gegner mit dem GRP Terminated (Silber) - Schalte einen Sicherheitsroboter aus

- Schalte einen Sicherheitsroboter aus Paper Jams (Silber) - Drucke zum ersten Mal eine Waffe

- Drucke zum ersten Mal eine Waffe Reforged (Silber) - Drucke ein Waffen-Upgrade

- Drucke ein Waffen-Upgrade Giving Back (Silber) - Steche 5 blinden Gegnern in den Rücken

- Steche 5 blinden Gegnern in den Rücken Float Like A Butterfly (Silber) - Weiche fünfmal perfekt aus

- Weiche fünfmal perfekt aus Flesh Wound (Silber) - Benutze Nahkampf oder Fernkampfwaffen, um einem lebenden Gegner beide Arme zu entfernen

- Benutze Nahkampf oder Fernkampfwaffen, um einem lebenden Gegner beide Arme zu entfernen Chew 'Em Up (Silber) - Töte 10 Gegner mit Umgebungsfallen

- Töte 10 Gegner mit Umgebungsfallen Workplace Hazard (Silber) - Benutze GRP, um einen Gegner in eine Umgebungsfalle zu werfen

- Benutze GRP, um einen Gegner in eine Umgebungsfalle zu werfen Mugshot (Bronze) - Mache ein Foto im Fotomodus

- Mache ein Foto im Fotomodus The Outer Way (Bronze) - Finde das Outer Way Boarding Craft

- Finde das Outer Way Boarding Craft Desperate Times (Bronze) - Elias gibt Jacob ein Messer

- Elias gibt Jacob ein Messer If the SHU Fits... (Bronze) - Aktiviere das SHU

- Aktiviere das SHU Without A Paddle (Bronze) - Überlebe die Röhrenrutsche

- Überlebe die Röhrenrutsche Crash Site (Bronze) - Kehre zum abgestürzten Schiff zurück

- Kehre zum abgestürzten Schiff zurück In the Pipe, Five by Five (Bronze) - Erreiche das Flugdeck des Hangars

- Erreiche das Flugdeck des Hangars Power Up (Bronze) - Schalte die Energiezufuhr der alten Fabrik an

- Schalte die Energiezufuhr der alten Fabrik an What Lies Beneath (Bronze) - Finde die Quelle

- Finde die Quelle Full Circle (Bronze) - Werde in die ursprüngliche Zelle geworfen

Und ein Blick auf die Liste offenbart dann auch direkt einen ersten "Schocker". Denn wer Platin bei Callisto Protocol absahnen will, wird nicht umhin kommen, das Spiel auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen, was vermutlich alles andere als ein Zuckerschlecken wird. Möglich ist zudem, dass dieser erst nach dem ersten Durchgang freigespielt wird, was dann für die Platin mindestens zwei Durchgänge erfordern würde.

Ihr wollt euch auf den Survival Horror einstimmen? Dann empfehlen wir euch das Preview-Video von Kollege Michi Obermeier:

9:22 The Callisto Protocol - Preview zum Splatter-Fest im Weltraum

Viele Parallelen zu Dead Space

The Callisto Protocol ist das Erstlingswerk der Striking Distance Studios, hinter denen der Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield steht. Hier verschlägt es euch in der Rolle von Frachtschiffpilot Jacob Lee im Jahr 2320 auf den Jupitermond Kallisto, wo ihr euch mit mysteriösen mutierten Menschen anlegt.

Die Parallelen zu Dead Space sind stellenweise frappierend - unter anderem durch die Perspektive und Jacobs futuristischen Anzug samt Anzeigen - allein durch das Setting dürfte der Titel aber auch genügend eigene Akzente setzen. The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022.