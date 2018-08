The Dark Pictures - Insgesamt 3 einzelne Horror-Games geplant, Spielzeit bekannt

Mit The Dark Pictures Anthology haben die Horrorexperten von Supermassive ihr neuestes großes Projekt angekündigt. Im Unterschied zu Until Dawn steht uns hierbei aber kein in sich geschlossener Blockbuster bevor.

Keine Episoden, sondern einzelne Spiele

Wie Supemassive uns gegenüber im Interview auf der Gamescom noch einmal klar stellte, handelt es sich bei The Dark Pictures Anthology um keinen übergreifenden Titel für eine Reihe aus mehreren Episoden, sondern um eine Sammlung aus mehreren einzelnen, in sich abgeschlossenen Spielen.

Insgesamt befinden sich aktuell 3 Spiele in Entwicklung, verrät uns Supermassive. The Man of Medan ist der erste Horrortitel der Reihe, der im nächsten Jahr für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Das zweite, noch unangekündigte Spiel der Dark Pictures-Reihe soll ebenfalls 2019 aufschlagen. Bislang planen die Macher, zwei Spiele in einem Jahr zu veröffentlichen. Der dritte Titel dürfte dann also erst 2020 auf den Markt kommen.

Sind die einzelnen Spiele miteinander verbunden? Nein. Die drei Standalone-Titel haben auf erzählerischer Ebene nicht viel miteinander zu tun. Mit jedem Spiel bekommen wir es mit neuen Charakteren und einer neuen, düsteren Horrorgeschichte zu tun.

Ob die einzelnen Titel vielleicht auf der Metaebene miteinander in Verbindung stehen wie beispielsweise die Einzelnen Episoden der TV-Serie Dark Mirror oder ob es einen übergreifenden Aspekt gibt, der alle drei Geschichten miteinander verbindet, lässt Supermassive offen.

Wie lang sind die Dark Pictures-Spiele?

Im Gegensatz zum etwa acht Stunden langen Horror-Abenteuer Until Dawn soll jedes einzelne Spiel der Dark Pictures-Sammlung etwa vier Spielstunden in Anspruch nehmen.

Aus erzählerischer Sicht sei das die passende Länge, so Supermassive.

So spielt sich Man of Medan

Wir konnten das erste Spiel der Dark Pictures-Reihe bereits exklusiv vorab anspielen. Was euch beim Horror-Trip auf hoher See erwarten, verraten wir euch in unserer Preview: