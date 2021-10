The Dark Pictures – Teaser-Trailer enthüllt The Devil in Me als finale Episode von Season 1

Mit The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint heute die dritte Episode nach Man of Medan und Little Hop. Pünktlich zum Release des neuen Abenteuers erreicht uns ein erster Teaser-Trailer zum Nachfolger. Wie dieser verrät, wird die vierte Episode das Finale der ersten Season einläuten.

The Devil in Me heißt die vierte Episode

In der vierten Episode der Dark Pictures Anthology erwartet uns eine neue Horrorgeschichte von Supermassive Games und Bandai Namco. Wie in den vorherigen Episoden werden wir wohl wieder Entscheidungen treffen dürfen, zu deren Konsequenzen oft der Tod einer Person zählen kann.

Worum geht es in The Devil in Me? Der Teaser-Trailer, der vom YouTube-Kanal BIGDADDYJENDE hochgeladen wurde, zeigt, was uns in der vierten Episode erwarten wird. Groteske Bilder zeigen uns das Leben eines Serienkillers, der sich an der Angst und dem Tod seiner Opfer labt.

Am Ende des Trailers stellt sich heraus, dass die Stimme, die im Trailer zu hören ist, nur abgespielt wurde. Die Person, die im Dämmerlicht saß, ist nur aus Leichenteilen zusammengesetzt und der Kiefer wird über eine externe Mechanik bewegt.

The Dark Picture Anthology ist eine Horror-Adventure-Reihe, die auf acht Teile ausgelegt ist und auch Koop-Funktionen mitbringt. Im August 2019 erschien mit Man of Medan der erste Teil. Little Hope wurde am 30. Oktober 2020 veröffentlicht und heute folgt mit House of Ashes die dritte Episode.

Warum House of Ashes unser Redaktionsteam nur bedingt überzeugen konnte, verrät der GamePro-Test:

Wann erscheint The Devil in Me? Sollten Bandai Namco und Supermassive Games den Veröffentlichungsrhythmus beibehalten, so erwartet uns die Episode irgendwann in Q3 2022. Allerdings sollten wir hier abwarten, bis die Verantwortlichen ein genaues Releasedatum nennen.

Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen uns mit der zweiten Season zu The Dark Pictures Anthology erwarten. Es könnte sein, dass sich das Entwicklerteam zunächst eine kleine Pause genehmigen wird, bevor der Horror erneut beginnt.

Fiebert ihr nach diesem Teaser-Trailer bereits dem Ende von The Dark Pictures Anthology entgegen?