The Day Before Geld zurück: So gebt ihr das Spiel bei Steam zurück, auch wenn ihr mehr als 2 Stunden gezockt habt

Wenn alles nach Plan läuft, bekommen alle Spieler*innen von The Day Before ihr Geld zurück.

So schnell wie The Day Before erschienen ist, so schnell ist es auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Es hat nicht einmal eine Woche gedauert, bis das Entwicklerteam hinter dem Shooter seine Schließung bekannt gab.

The Day Before befindet sich noch im Early Access und ist noch voller Bugs. Für manche ist der Titel schlichtweg unspielbar, doch Fntastic wird nicht mehr an dem Spiel weiterarbeiten und die Probleme beheben. Entsprechend groß ist der Ärger der Spieler*innen. Solltet ihr den Titel gekauft haben und ihn jetzt refunden wollen, gibt es eine gute Nachricht für euch.

The Day Before gewährt Refund ohne Ausnahmen

Was ist die freudige Nachricht? Wie Mytona und Fntastic auf ihren Twitter-Accounts schrieben, arbeiten der Investor und der Entwickler daran, dass ALLE Spieler*innen ihr Geld zurückbekommen, wenn sie The Day Before in Steam zurückgeben wollen.

Zusammen mit Steam wollen die beiden Verantwortlichen sich darum kümmern, dass die Option für alle Betroffenen, unabhängig von der Spielzeit, geöffnet wird. Das Entwicklerteam fügte hinzu, dass es keinen einzigen Euro von den Verkäufen sehen wird.

Das Statement von Mytona könnt ihr in englischer Sprache hier lesen:

The Day Before: So bekommt ihr euer Geld zurück

Wie bekomme ich jetzt mein Geld zurück? Sollte eure Spielzeit von The Day Before unter zwei Stunden liegen, habt ihr Glück. Ihr müsst auf Steam lediglich eine Rückerstattung beantragen und Valve überweist euch den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen zurück.

Für die Rückerstattung müsst ihr die folgenden Schritte befolgen:

Loggt euch auf https://help.steampowered.com/de/ ein und meldet euch mit eurem Steam-Account an

Klickt danach auf „Käufe“

Sucht nach The Day Before und klickt auf den Titel

Wählt den Grund aus, wieso ihr das Spiel zurückgeben wollt

Klickt auf „Ich möchte eine Rückerstattung beantragen“

Füllt das Antragsformular aus und reiht es ein

Beim Antragsformular könnt ihr entscheiden, ob ihr das Geld lieber auf eurem Steam-Konto als Guthaben oder direkt auf eurem Bankkonto haben wollt. Habt ihr alles richtig gemacht, bekommt ihr eine Bestätigung über die E-Mail-Adresse, mit der euer Steam-Account verknüpft ist.

Was mache ich, wenn ich mehr als zwei Stunden gespielt habe?

Bevor der offizielle Weg in Kürze eingerichtet ist, gibt es bereits jetzt die Möglichkeit, das Spiel zurückzugeben, auch wenn ihr mehr als zwei Stunden gespielt habt. (via Reddit) Um das ganze zu starten, müsst ihr erst einmal eine Rückerstattung beantragen, der abgelehnt wird, weil ihr mehr als zwei Stunden gespielt habt. Ihr habt dann die Chance, ein manuelles Ticket mit dem Support auszufüllen.

Gebt in eurem Ticket ganz klar an, warum ihr das Spiel zurückgeben wollt und was eure Probleme mit dem Spiel sind. Zur Unterstützung empfiehlt Reddit-User EpicStory1989 die folgenden Links zu den Early Access Guidelines, einem Forbes-Artikel und dem offiziellen X-Post, dass das Studio schließt.

Erwähnt zur Unterstützung, dass hier eine große Diskrepanz zwischen fertigem Spiel und Marketing-Material besteht.

Wählt als Bezahlmethode worauf das Geld zurücküberwiesen werden soll am besten das Steam Wallet aus. Es ist wahrscheinlicher, dass ihr so das Geld wiederbekommt, als wenn ihr eine andere Methode wie PayPal und Kreditkarte wählt.

Bleibt freundlich in eurem Ticket und droht nicht mit irgendwelchen Anklagen gegen den Entwickler oder dass das Studio irgendwelche Gesetze gebrochen hätten. Das wirkt unseriös und solche Anfragen könnten vom Steam-Support direkt abgelehnt werden.

Was mache ich, wenn The Day Before dort nicht aufgelistet wird? Sollte sich The Day Before nicht in der Liste befinden, habt ihr bereits eine Spielzeit von zwei Stunden erreicht. Aktuell ist es noch nicht möglich, dass ihr euer Geld für das Spiel zurückerhaltet, aber das soll sich ändern.

Da der Investor, das Entwicklerteam und Valve an einer Lösung arbeiten, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der Plan sieht vor, dass ihr auf jeden Fall euer Geld für den Kauf von The Day Before zurückbekommt. Wann es soweit ist, ist noch unklar, wir geben euch aber natürlich Bescheid.

Seid ihr von dem Debakel betroffen? Müsst ihr noch warten oder konntet ihr den Shooter bereits zurückgeben?