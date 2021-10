The Day Before: Gameplay-Trailer kündigt "The Last of Us-MMO" für PS5 und Xbox Series X an

Das Survival-MMO The Day Before erinnert mit seinem postapokalyptischen Setting in den Vereinigten Staaten an das Singleplayer-Abenteuer The Last of Us. Damit erregte es bereits zur PC-Ankündigung die Aufmerksamkeit der Spielerschaft. Nun veröffentlichte das verantwortliche Entwicklerteam einen neuen Gameplay-Trailer, der auch Konsolenspieler*innen Grund zu Freude bietet.

The Day Before kommt für PS5 und Xbox Series X

Was ist im neuen Gameplay-Trailer zu sehen? Im Trailer stellen die beiden Gründer des Entwicklerstudios Fntastic die neuen Szenen vor. In diesen wird die Spielwelt näher vorgestellt. So sehen wir zu Beginn einen großen Gesellschaftsraum für die Community, bevor die Szenerie zu einem riesigen, ausgestorbenen Einkaufszentrum wechselt.

Im Anschluss sind noch einige Szenen zu sehen, in denen die Waffenmodifikationen näher vorgestellt werden und eine Fahrt mit einem geländebeständigen Wagen zu sehen ist. Doch mit dem Ende des Gameplay-Trailer machte das Entwicklerteam auch ein Versprechen wahr, das eine „spezielle Ankündigung“ beinhaltet:

Gegen Ende des Trailers ist das Logo des Spiels zu sehen, darunter finden wir die Icons für PC, PS5 und Xbox Series X. Somit wissen wir nun offiziell, dass das Entwicklerteam an den beiden Konsolenversionen arbeitet.

Hier seht ihr den neuen Trailer:

Wie sieht es mit einer Version für Xbox One und PS4 aus? Die Entwickler*innen haben nicht explizit ausgeschlossen, dass noch Versionen für PS4 und Xbox One folgen werden. Allerdings deutet die alleinige Ankündigung für PS5 und Xbox Series X darauf hin, dass zukünftige PS4- und Xbox One-Versionen eher unwahrscheinlich sind.

Alle Infos zu The Day Before

Wann erscheint The Day Before? Mit dem Trailer enthüllten die Macher das Erscheinungsdatum für PC. Demnach können sich PC-Spieler*innen ab dem 21. Juni 2022 in die verseuchte Welt stürzen. Ein Releasedatum für PS5 und Xbox Series X gaben die Entwickler*innen noch nicht bekannt. Doch es sollte nicht allzu lange dauern, bis die Konsolenversion nachgeliefert wird.

Worum geht es in The Day Before? Die heutige Welt, wie wir sie kennen, existiert in The Day Before nicht mehr. Eine Krankheit hat die Menschheit dahingerafft und sie zu willenlosen Zombies gemacht. Es liegt nun an euch, in der postapokalyptischen Welt zu überleben und mehr über die verheerenden Ereignisse herauszufinden.

Mehr zu The Day Before seht ihr im folgenden Trailer:

Das Spiel mischt das Horror-Genre mit Survival- und MMO-Elementen. In der Open World trefft ihr nicht nur auf Zombie-NPCs, sondern auch auf andere Spielende. Ihr könnt entweder kooperativ gegen die Zombies vorgehen oder im PvP anderen Spieler*innen ans Leder gehen.

Um zu überleben, müsst ihr wertvolle Ressourcen in verlassenen Gebäuden und Autos sammeln. Mit einer Waffe und Taschenlampe bewaffnet schleicht ihr euch so an Zombie-Horden vorbei, um die überlebenswichtigen Items zu erhalten.

Das kennen wir doch: Der Vergleich mit The Last of Us kommt also nicht von ungefähr. Auch hier wurde die Menschheit infiziert und es liegt an den wenigen Überlebenden, die Menschheit erneut aufzubauen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob das MMO eine genauso packende Geschichte und atemberaubende Ingame-Grafik liefern kann.

Welchen Eindruck habt ihr von The Day Before nach dem aktuellen Gameplay-Trailer?