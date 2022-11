The Devil in Me: Alle retten und mit Hund Connie entkommen, so geht's

In The Devil in Me könnt ihr alle Mitglieder der Filmcrew retten, indem ihr die richtigen Entscheidungen trefft und QuickTime-Events erfolgreich absolviert. Je nach eurem gewählten Pfad kann es so wirken, als müsstet ihr den Hund, den ihr beim Abenteuer trefft, opfern, um alle Zweibeiner durchzubringen.

Doch wir können euch beruhigen: Handelt ihr von Anfang an richtig, dann könnt ihr gemeinsam mit Fellnase Connie entkommen und bekommt dadurch sogar ein anderes Ende, plus Trophäe. In diesem Guide nennen wir alle notwendigen Schritte für den Erfolg "Glücklichereres Ende".

Alle überleben: So bekommt ihr das beste Ende

In der ersten Szene "Das World's Fair Hotel" könnt ihr es nicht vermeiden, dass das Pärchen in der Vorgeschichte stirbt. "Alle" bezieht sich in dem Fall nur auf das Filmteam. In den folgenden elf Szenen sind die Crew-Mitglieder aber auch erst mal sicher.

Ein guter Tipp: Seid vorsorglich nett zu allen, denn wenn sich die Charaktere gut verstehen, werden manche Szenen einfacher.

Stromausfall

In der Szene Stromausfall muss Erin im dunklen Zimmer den Inhalator nehmen, statt anzugreifen.

Silver Ash Institute

Auf ihrem weiteren Pfad dürft ihr den Inhalator nicht nutzen und versteckt euch im Schrank.

Verbrennung

Wenn der Raum in Flammen steht, muss Charlie sich unter dem Gitter auf dem Boden verstecken. Lasst euch nicht davon beirren, dass es zunächst klemmt.

Atemlos

Entscheidet euch dafür, Kate zu töten, denn sie wird es im Gegensatz zu Erin überleben.

Müllbeseitigung

In dieser Szene müsst ihr die QTEs bewältigen und das Atem-Minispiel schaffen.

Regieraum

Sorgt in der Szene dafür, dass Kate den Schraubenzieher hat. In der Verfolgungssequenz solltet ihr am besten rennen und müsst dann die QTEs bestehen. Schließt dann bei der ersten Möglichkeit die Wand und macht euch wieder auf ein QTE gefasst.

Lasst Jamie im Raum mit der Glaswand die Taste drücken, sodass die Wand auf Kate zufährt, die den Schraubenzieher hat.

Verfolgungsjagd

Wenn ihr die Wahl habt, Jamie zu retten, entscheidet euch dafür, statt euch selbst zu retten.

Labyrinth

Verbarrikadiert die Tür in der Scheune hinter euch und rennt dann, anstatt nach oben zu gehen.

Klippen

Hier müsst ihr das Atem-Minispiel bewältigen und über den Baumstamm balancieren.

Wohnhaus

Jetzt geht es darum, sowohl Jamie als auch Hund Connie zu retten, denn bei einem Ausgang müsst ihr euch zwischen beiden entscheiden. Damit es dazu nicht kommt, wählt ihr nach dem Befreien des Hundes die Antwortmöglichkeit "Ängstlich" - und kommt beim Verstecken bloß nicht auf die Idee, Connie ein Haar zu krümmen.

Wichtig: Am Anfang der Szene kann es auf der Brücke zu einem QTE kommen, den ihr bewältigen müsst, um den Schraubenzieher nicht zu verlieren.

Leuchtturm

Fesselt Charlie in dieser Szene nicht, wenn Erin es verlangt.

See

Lasst Erin zu Mark sagen, dass er die Waffe nehmen soll.

Fühlt euch auf dem Boot noch nicht zu sicher. Es folgen weitere QTEs, die ihr überstehen müsst. Es gibt zudem zwei Entscheidungsmöglichkeiten: Springt mit Jamie ins Wasser, statt anzugreifen. Mit Kate könnt ihr allerdings angreifen, wenn ihr die Möglichkeit habt.

Nun geht und rettet ein paar Leben - und vor allem: Rettet den Hund!

Wie viele Personen haben bei eurem ersten Durchlauf überlebt? Wollt ihr nun noch alle durchbringen?