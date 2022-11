The Devil in Me auf Metacritic - Guter Horror mit alten Schwächen

Heute erscheint mit The Devil in Me das mittlerweile vierte eigenständige Horrorspiel der The Dark Pictures-Reihe von Entwickler Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Erste Kritiken zum Spiel sprechen aktuell von einem durchaus soliden Grusel-Abenteuer, das sich mit Blick auf den Metascore in die Riege der Vorgänger einreiht.

Wertungen auf Metacritic und OpenCritic:

Auf Metacritic erreicht die PS5-Version aktuell eine Wertung von 74/100 Punkten (15 Kritiken)

Auf OpenCritic erreicht das Spiel Plattform-übergreifend 74/100 Punkte (35 Kritiken)

Magazin Wertung God is a Geek 85 Game Rant 80 Hardcore Gamer 80 PlayStation Universe 75 Everyeye.it 72 VG 247 60 GameByte 60 Push Square 60 IGN 50

Was wird gelobt, was kritisiert?

Damit ihr die Wertungen besser einordnen könnt, fassen wir für euch nachfolgend die in Tests erwähnten Stärken und Schwächen von The Devil in Me zusammen.

Das ist positiv:

herrliche Schockmomente

beklemmende Horrorhaus-Atmosphäre

spannende True Crime-Story

interessante Charaktere

David James von der Seite We Got This Covered schreibt in seiner Review:

Die erste The Dark Pictures-Season endet mit dem bislang gruseligsten Teil der Reihe. Zwar hat das Spiel einige Macken, wenn man aber bedenkt, wie stark sich die Reihe seit Man of Medan entwickelt hat, sind wir bereit Supermassive zu vergeben.

Das ist negativ:

technische Schwächen

steife (Gesichts-)Animationen

langatmiger Einstieg

Zusammengefasst liest sich aus den einzelnen Kritiken heraus, dass Supermassive mit The Devil in Me die Reihe wahrlich nicht neu erfindet und nach wie vor mit alten Gameplay- und Technik-Schwächen zu kämpfen hat. Wer aber die Vorgänger mochte, bekommt hier den wohl gruseligsten und auch längsten Ableger geboten.

Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

1:55 The Devil in Me - Neuer Trailer nimmt euch mit ins Horror-Hotel

Wann erscheint der GamePro-Test?

Geplant ist der kommende Montag. Wir, sprich Annika und Dennis, können das Spiel seit Donnerstag auch im Koop spielen und werden euch Anfang kommender Woche von unserem Horror-Trip berichten. Als kleiner Teaser sei gesagt, dass es uns in noch keinem Spiel der The Dark Pictures-Reihe so sehr gegruselt hat – und das nicht nur wegen technischer Defizite.