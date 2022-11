Neues The Dark Pictures-Spiel geleakt: Es geht ins Weltall

Bevor The Devil in Me am 18. November für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und PC erscheint, ist bereits der nächste Ableger der The Dark Pictures-Reihe geleakt. Wie üblich, wird das kommende Spiel von Entwickler Supermassive Games in einer Post-Credit-Scene angeteast. Diese Zwischensequenz wurde jetzt auf dem YouTube-Kanal Slimpy geteilt, wodurch wir das Setting und den Namen kennen.

Directive 8020 spielt im Weltall

Der Ableger erscheint unter dem Namen Directive 8020 und läutet zugleich die zweite Staffel der The Dark Pictures-Reihe ein. Neu ist diese Info allerdings nicht, da bereits im Februar 2022 die Trademarks von fünf weiteren Spielen veröffentlicht wurden.

Frisch ist jedoch die Info, dass es uns in die unendlichen Weiten des Weltalls verschlägt, wir uns genauer gesagt auf einem Raumschiff befinden. In der Cutscene hören wir von einem Mann namens Thomas Carter, dass ein Crew-Mitglied namens Simms ihn töten will. Es erwartet uns daher mit großer Wahrscheinlichkeit ein Überlebenskampf gegen ein mutiertes Virus oder Alien-Parasiten, die bis auf wenige Ausnahmen alle Mitglieder der Raumstation in Monster verwandelt hat.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu The Devil in Me, dem aktuellen Teil der Reihe anschauen:

1:55 The Devil in Me - Neuer Trailer nimmt euch mit ins Horror-Hotel

Kommt ein GamePro-Test zu The Devil in Me?

Den können wir euch aktuell leider nicht versprechen. Grund ist, dass wir The Devil in Me bislang leider nur im Einzelspieler erleben konnten. Da jedoch der Koop speziell aus technischer Sicht eine enorm wichtige Komponente spielt, erfolgt vor Test des Multiplayers kein Artikel. Habt ihr dennoch Fragen zum Spiel, können wir sie euch heute ab 18 Uhr gerne in den Kommentaren beantworten.

Reizt euch das nächste Setting im Weltall oder habt ihr die Dark Pictures-Reihe bereits abgeschrieben?