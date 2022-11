Neben God of War und Pokémon: 7 Geheimtipps, die ihr im November nicht verpassen dürft

Mit God of War Ragnarök und Pokémon Karmesin & Purpur werden im November PlayStation- und Nintendo-Fans mit zwei absoluten Leckerbissen versorgt, die euch wohl für viele Stunden bestens unterhalten werden. Wer aber mit wütenden Wikingern und knuffigen Taschenmonstern nichts anfangen kann, muss trotzdem nicht auf unser aller liebstes Hobby verzichten.

Wir zeigen euch sieben Spiele, die ebenfalls im November erscheinen und die sich ebenfalls als echte Hits entpuppen könnten.

The Entropy Center

Releasetermin: 3. November

3. November Genre: Puzzlespiel

Puzzlespiel Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

The Entropy Center liefert Anfang November neues Futter für alle Puzzle-Fans. Aus der Ego-Perspektive steuern wir Aria, die auf einer Raumstation nahe der Erde aufwacht und feststellen muss, dass diese kurz vor der eigenen Zerstörung steht. Mithilfe der KI Astra, die in einer futuristischen Waffe steckt, müssen wir uns den Weg durch die Station bahnen und deren Untergang verhindern.

Dabei kämpfen wir allerdings nicht gegen Gegner, sondern nur gegen unsere eigenen kognitiven Fähigkeiten. Dank Astra können wir nämlich die Zeit manipulieren und so Trümmer wieder zusammensetzen und Rätsel lösen. Kollege Tobi fühlte sich bei der Ankündigung an den Genre-Klassiker Portal erinnert und freut sich deshalb besonders auf das Abenteuer.

Sonic Frontiers

Releasetermin: 8. November

8. November Genre: Jump&Run

Jump&Run Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Es gab mal eine Zeit, da wäre ein neues Sonic in einem Atemzug mit den anderen Megahits des Monats genannt worden. Seit einigen Jahren hat der blaue Igel aber viel Reputation verloren und Sonic Frontiers, das am 8. November erscheint, bietet ebenfalls eine ordentliche Portion Flop-Potenzial. Erstmals in der Reihe gibt es offene Gebiete, die frei erkundet werden können und RPG-Elemente.

Die Entwickler*innen gehen hier neue Wege, die auf den ersten Blick nicht wirklich zur Serie zu passen scheinen. Gleichzeitig könnte dadurch aber auch frischer Wind ins Franchise kommen. Skepsis ist also durchaus angebracht, aber nicht wenige dürften wie Dennis darauf hoffen, dass Sonic endlich mal wieder einen richtig großen Auftritt bekommt:

15 1 Mehr zum Thema Sonic Frontiers: Erstes Open World-Gameplay stürzt mich ins Gefühlschaos

Releasetermin: 8. November

8. November Genre: Sport-Simulation

Sport-Simulation Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Während die FIFA-Serie seit Jahren vor allem auf Online-Modi und wenig Neuerungen setzt und PES (oder eFootball) sich selbst ins Abseits gestellt hat, schleicht sich seit einigen Saisons eine schlagkräftige Alternative an alle virtuellen Trainer*innen-Genies heran. Im Football Manager von Sports Interactive könnt ihr das Geschehen auf dem Rasen zwar nicht selbst steuern, abseits davon stehen euch aber haufenweise spannende Möglichkeiten zur Verfügung.

Von der Aufstellung, den Transfers und dem Trainingsplan über die Jugendarbeit und Team-Hierarchien bis zum Umbau des Vereinsgeländes habt ihr das Geschehen eures Klubs selbst in der Hand. 2023 erscheint die Simulation erstmals auch für PS4 und PS5, wodurch noch mehr angehende Coaches ihr Team an die Spitze führen können.

Call of Duty Warzone 2.0

Releasetermin: 16. November

16. November Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Mit dem ersten Warzone landete Activision 2020 einen Hit. Battle-Royale-Shooter waren damals in ihrer absoluten Blütezeit und mit dem Gulag brachte Call of Duty eine spannende neue Idee ins Genre. Über die Jahre hatte der Free-2-Play-Titel allerdings immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Cheater trügten das Spielgefühl und die Integration neuer Titel sorgte für regelmäßige Schwächen beim Balancing.

Am 16. November erscheint jetzt mit Warzone 2.0 ein vollwertiger Nachfolger, der direkt an das kürzlich erschienene Call of Duty Modern Warfare 2 angeschlossen ist und eine neue Karte und neue Modi bringt. Wenn der Release sauber über die Bühne geht und die neuen Ideen zünden, dürfte sich Warzone 2.0 weit oben bei den Shootern des Jahres einordnen.

Goat Simulator 3

Releasetermin: 17. November

17. November Genre: Action-Simulation

Action-Simulation Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Zugegeben, der Goat Simulator spricht seit jeher ein ganz spezielles Publikum an. Dort wird das Spiel aber in den höchsten Tönen und offenbar sind sich die Entwickler*innen ihrer Sache ziemlich sicher, immerhin überspringt die Serie Teil zwei einfach und macht nach dem Original direkt mit dem Goat Simulator 3 weiter.

Erneut geht es darum, als ausgeflippte Ziege für Chaos und Zerstörung zu sorgen. Die witzige Physik erledigt dann den Rest. Alleine für den fantastischen Trailer im Dead Island-Stil hat sich der Titel den Eintrag in dieser Liste redlich verdient.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Releasetermin: 18. November

18. November Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Die Adventures von Supermassive haben fast schon ein eigenes Sub-Genre begründet. Die Geschichten werden hier ähnlich cineastisch wie in einem Horror-Film erzählt, der Unterschied ist allerdings, dass wir selbst die Entscheidungen treffen müssen. Dazu kommen noch nervenaufreibende Quick-Time-Events und kurze Erkundungspassagen.

Gerade bei der The Dark Pictures Anthology schwankte die Qualität der Episoden leider recht stark, weshalb nicht klar ist, was wir von The Devil in Me erwarten dürfen. Die Entwickler*innen haben die Formel aber weitergestrickt und durch Charakterinventare und mehr Freiheiten bei der Bewegung der Figuren erweitert.

Releasetermin: 22. November

22. November Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Nach dem spaßigen Shadow Warrior 3 hat Entwickler Flying Wild Hog 2022 noch nicht genug und bringt im November mit Evil West einen weiteren Dämonen-Shooter raus. Dieses Mal verschlägt es uns dabei in den wilden Westen, der von Vampiren und anderen Monstern überrannt wird.

Die Ego-Ansicht wird gegen eine Third-Person-Perspektive ausgetauscht und neben klassischen Waffen stehen auch exotische Alternativen wie Sägeblatt-Werfer zur Verfügung. Wenn alles gut geht erwartet uns hier eine spaßig überdrehte Ballerei, die wir alleine oder zu zweit im Koop genießen können.

Auf welches Spiel freut ihr euch im November am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!