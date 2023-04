Statt pixeliger Blätter gibt es realistische Texturen.

Obwohl The Elder Scrolls 5: Skyrim schon 12 Jahre auf dem Buckel hat, haben Spieler*innen immer noch ihre große Freude mit dem Titel. Es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, denn der Release von The Elder Scrolls 6 scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Zunächst muss sich Bethesda nämlich um seine neue IP Starfield kümmern.

Ein Modder hat nun an der Grafik von Skyrim herumgeschraubt und einen kleinen Ausblick darauf gegeben, wie die Grafik in TES 6 aussehen könnte. Dabei sieht die Umgebung so realistisch aus wie nie zuvor.

Skyrim wird zum nächsten Hauptableger

Welche Technik nutzt der YouTuber? Er verwendet eine Auflösung von 5160x2160 (bzw. 3440x1440) und die DLDSR-Technologie von Nvidia. Damit ist die beste Bildqualität möglich, die es zurzeit gibt. Um die Leistung noch weiter zu steigern, nutzt er außerdem DLSS-Technologie. Beide Technologien stützen sich auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

...und so sieht das Ganze dann aus:

Das Video zeigt eindrucksvoll, wie fantastisch die Wälder in Skyrim aussehen können. Wir können sogar die Lichtstrahlen erkennen, die sich durch die Baumkronen schlagen.

Die Blätter von Bäumen und Büschen wackeln im Wind und wir können jeden einzelnen Grashalm auf den Boden erkennen, wenn wir wollten. Im weiteren Verlauf gibt es noch einen kleinen Teich mit Wasserfall zu sehen, der ebenfalls durch seine Grafik beeindruckt.

Folgende Komponenten hat der Modder in seinem PC verbaut:

i9 13900K

RTX 4090

32GB DDR4-4000

In einem zweiten Video startet der Spieler in einer Stadt und zeigt aus der Third Person-Ansicht, wie er den Wald erkundet. Dabei trägt er eine Rüstung, die uns an Dark Souls erinnert und nutzt einen Gleiter, wie Link ihn in Zelda: Breath of the Wild verwendet:

Zur Mitte des Videos triggert der YouTuber einen Kampf mit mehreren Orks. Der Kampf ist allerdings nichts für schwache Nerven, da viel Blut verspritzt wird und mehrere Köpfe und Gliedmaßen nach den Finishern durch die Gegend rollen.

So könnte die nächste Generation aussehen

Obwohl es sich dabei nicht um offizielles Videomaterial handelt, bekommen wir schon jetzt einen Eindruck davon, wie TES 6 aussehen könnte. Doch es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis wir das Rollenspiel zu Gesicht bekommen.

Zwischen Starfield und TES 6 soll es nämlich eine große Lücke geben, die leider unvermeidbar ist. In dieser Zeit wird es vermutlich noch weitere Mods geben, die noch mehr Potential aus Skyrim herauskitzeln können.

Was haltet ihr von den beiden Videos? Stellt ihr euch so TES 6 vor?