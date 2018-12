Metroid Prime 4

Die Verleihung der The Game Awards 2018 steht vor der Tür und die Gerüchteküche brodelt heftig. Immer mehr bekannte Entwickler und sogar Hollywood-Größen werden für das Event bestätigt und dann gibt es da ja auch noch all die Enthüllungen, die Veranstalter Geoff Keighley versprochen hat.

Auch von Nintendo dürfen wir offenbar etwas erwarten.

Großer Auftritt? Laut Nintendo of America-Chef Reggie Fils-Aimé plant der japanische Traditionsentwickler nämlich etwas ganz "besonderes" für die Award-Show.

Die entsprechende Aussage stammt aus einem Clip, der im Rahmen der E3 2018 entstand und jetzt wieder auf Twitter hochgespült wurde.

Going to make this real easy to figure out why Nintendo fans should probably tune into the game awards this year pic.twitter.com/LIip2CulLt