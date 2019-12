Schaut hier die Game Awards 2019: Uhrzeit & Livestream

Heute Nacht werden auf den diesjährigen Game Awards die "Gaming Oscars" verliehen. Die nominierten Spiele und Entwickler stauben Auszeichnungen wie "Spiel des Jahres", "Bestes Rollenspiel" und weiteren Kategorien ab. Traditionsgemäß werden während der Live-Show auch neue Titel angekündigt und es soll sogar einige Weltpremieren geben.

Wann geht es los?

Wir begleiten das Event live für euch mit und bleiben dafür lange wach. In Deutschland startet die Show nachts um 02:30 Uhr. Alle News und Ankündigungen findet ihr wenig später bei uns auf der Seite. Den Stream haben wir für euch hier eingebettet.

GamePro.de gehört ebenso wie unsere Schwesterseite GameStar.de zur Fachjury der Game Awards 2019.

Hier könnt ihr den Stream schauen:

Was erwartet uns bei der Show?

Die Preise werden in dutzenden Kategorien verliehen. Alle Nominierten findet ihr in unserer Übersicht, die unter dem Artikel verlinkt ist. Eine Chance auf den Titel GOTY haben Control, Death Stranding, Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake, Sekiro und The Outer Worlds.

Was die Ankündigungen betrifft, wissen wir bereits, dass es einen sehr langen Trailer und neues Gameplay zum PS4-exklusiven Ghost of Tsushima geben wird. Das hat Sony während der vergangenen State of Play bekannt gegeben.

Davon abgesehen gibt es noch nicht viele Infos oder bestätigte Leaks. Die Veranstalter haben aber eine Reihe an neuen Reveals und sogar Weltpremieren versprochen. Wir sind gespannt und informieren euch so schnell wie möglich.

