Ghost of Tsushima hat "den längsten Trailer" bei den Game Awards

Für Fans von Ghost of Tsushima war die gestrige State of Play-Ausgabe ein zweischneidiges Katana. Auf der einen Seite gab es endlich wieder neues Material zum heiß erwarteten Samurai-Abenteuer, auf der anderen Seite bekamen wir aber "nur" einen 50-sekündigen Teaser-Clip zu sehen. Das war nach all der Wartezeit ein bisschen zu wenig.

Ghost of Tsushima wird der längste Trailer bei den Game Awards

Aber keine Sorge: Im Anschluss hieß es ja, dass wir im Rahmen der Game Awards, die in der Nacht von Donnerstag zu Freitag stattfinden, mehr sehen werden. Offenbar war das also nur der halbe Trailer. Aber was ist, wenn das wieder nur ein kurzer Clip wird? Was ist, wenn wir wieder enttäuscht werden?

Diese Bedenken hat Geoff Keighley, Veranstalter und Moderator der Game Awards, jetzt aber beseitigt. Laut Keighley wird der versprochene Ghost of Tsushima-Trailer sogar der längste Trailer, den die diesjährigen Game Awards zu bieten haben:

Quick aside: This is our longest trailer in the show on Thursday! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 10, 2019

Mehr als nur der Trailer? Das klingt nach einem umfangreichen Auftritt der Entwickler von Sucker Punch. Die Hoffnungen auf neues, beeindruckendes Gameplay sind offenbar gerechtfertigt. Aber dürfen wir auch die Bekanntgabe des Release-Termins erwarten? Das erfahrt ihr, wenn ihr live dabei seid - wir sind es auf jeden Fall.

