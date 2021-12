The Game Awards 2021 - Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

In insgesamt 30 Kategorien wurden heute Nacht bei den The Game Awards die Spiele des Jahres 2021 ausgezeichnet. Doch nicht nur das, unter der Leitung von Moderator Geoff Keighley gab es auch jede Menge neue Spiele und frische Ankündigungen zu sehen. In unserer Übersicht findet ihr alle Infos auf einen Blick.

Die Highlights der The Game Awards 2021

Zunächst wollen wir euch die Highlights der Award-Show samt Trailer genauer vorstellen. Weiter unten findet ihr in einer Liste, welche Spiele noch ihren Auftritt während der gut dreistündigen Veranstaltung hatten.

Senua's Saga: Hellblade 2

Zwar gibt es nach wie vor keinen Release-Termin für Senua's Saga: Hellblade 2, jedoch einen neuen, unglaublich coolen In-Engine-Trailer, der die Show mit einem echten Highlight eingeleitet hat.

Star Wars: Eclipse von Quantic Dream

Jetzt ist es raus! Das neue Star Wars-Spiel von Quantic Dream (Detroit Become Human) hört auf den Namen Eclipse und wurde jetzt in einem ersten Cinematic-Trailer während der Game Awards präsentiert.

Alan Wake 2 mit Release

Wann erscheint Alan Wake 2? 2023

Es passiert wirklich, Remedy arbeiten nach Control an Alan Wake 2! Im ersten Cinematic-Trailer sehen wir den Schriftsteller, wie er inmitten eines düsteren Szenarios wohl in Bright Falls, der Kleinstadt aus dem Vorgänger, steht. Alles, was ihr wissen müsst, haben wir euch in einer eigenen Meldung zusammengefasst:

Horizon Forbidden West

Einen neuen Trailer zu Horizon Forbidden West gab es auch, in dem es reichlich Gameplay und neue Mech-Dinos zu sehen gibt. Unser Highlight: die riesige Schlange am Ende des Videos.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Zum neuen Spiel von Rocksteady gibt es erstes Gameplay, das die Antihelden in actionreichen Kämpfen in der offenen Spielwelt zeigt. Suicide Squad: Kill the Justice League soll weiterhin 2022 erscheinen.

Forspoken mit Release

Wann erscheint Forspoken? Am 24. Mai 2022 geht das Action-Adventure an den Start.

Sonic Frontiers bestätigt

Die Gerüchte stimmen. Aus Sonic Frontiers wird ein Open World-Spiel mit dem blauen Igel in der Hauptrolle.

Wann ist der Release? Ende 2022 soll es so weit sein.

A Plague Tale: Requiem mit erstem Gameplay

A Plague Tale: Requiem erscheint 2022 für alle aktuellen Konsolen und den PC. Während der Game Awards gab es einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen, den wir euch oben eingebunden haben.



The Matrix Awakens

Wie die Spielegrafik der Zukunft auf PS5 und Xbox Series X aussieht, davon haben wir während der Show mit der Tech-Demo The Matrix Awakens einen ersten Eindruck erhalten. Wir konnten das Unreal Engine 5-Showcase bereits vorab genauer unter die Lupe nehmen.

Tiny Tina's Wonderlands

Einen neuen Gameplay-Trailer zu Tiny Tina's Wonderlands, den neuen Loot-Shooter von Gearbox gab es auch. Das Spiel erscheint wie bereits bekannt am 25. März.

Der Herr der Ringe: Gollum

Einen neuen Trailer zu Herr der Ringe: Gollum von Daedalic Entertainment gab es ebenfalls. Zu sehen ist Gollum, wie er mit seiner gespaltenen Persönlichkeit Sméagol spricht. Das Stealth-Adventure soll Ende 2022 für Last- und Current-Gen, sowie den PC erscheinen.

Cuphead-DLC hat Release-Termin

Wann erscheint Cuphead: The Delicious Last Course? Am 30. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.

Dying Light 2

Auch zu Dying Light 2: Stay Human gab es einen neuen Cinematic-Trailer. Das Open World-Spiel erscheint am 04. Februar für alle aktuellen Konsolen.

Halo Serie

Passend zum Launch von Halo Infinite wurde eine neue Serie zu Halo angekündigt, die wohl auf die Ursprünge des Master Chief eingeht. Erscheinen sollen die Folgen 2022.

Wo wird die Serie ausgestrahlt? In Deutschland auf Sky.

Elden Ring

Keine Show mit Geoff Keighley ohne weiteres Material zu Elden Ring. So gab es auch auf den Game Awards einen neuen Cinematic Trailer zu sehen, der uns bei einer Szene stark an die Herr der Ringe-Schlacht um Helms Klamm erinnert hat.

Alle weiteren Ankündigungen der The Game Awards 2021

Tunic - das Action-Adventure mit dem kleinen Fuchs erscheint am 16. März

- das Action-Adventure mit dem kleinen Fuchs erscheint am 16. März Dune: Spice Wars - Rundentaktik, die 2022 auf PC in den Early Access startet

- Rundentaktik, die 2022 auf PC in den Early Access startet Metal: Hellsinger - Mischung aus Ego-Shooter und Rhythmus-Spiel

- Mischung aus Ego-Shooter und Rhythmus-Spiel Nightingale - neues Survival-Spiel mit Basenbau für den PC

- neues Survival-Spiel mit Basenbau für den PC Lost Ark - erscheint ab 11. Februar als Free2Play-Spiel

- erscheint ab 11. Februar als Free2Play-Spiel GTFO - der kooperative Horror-Shooter erscheint heute für PC (Steam)

- der kooperative Horror-Shooter erscheint heute für PC (Steam) Have a nice Death - neues 2D-Roguelite, das im März 2022 auf Steam in den Early Access startet

- neues 2D-Roguelite, das im März 2022 auf Steam in den Early Access startet Fortnite - Season 3 kommt mit einer neuen Map und einem Crossover mit Gears of War

Season 3 kommt mit einer neuen Map und einem Crossover mit Gears of War Warhammer 40k: Space Marine 2: Ankündigung für PS5, Xbox Series X/S und PC

Ankündigung für PS5, Xbox Series X/S und PC Sniper Elite 5 - Ankündigung mit erstem Trailer

- Ankündigung mit erstem Trailer Crossfire X - der Shooter für Xbox erscheint am 10. Februar

- der Shooter für Xbox erscheint am 10. Februar Sonic - der zweite Kinofilm erscheint am 8. April 2022

- der zweite Kinofilm erscheint am 8. April 2022 Slitterhead - neues Horrorspiel des Silent-Hill-Machers

- neues Horrorspiel des Silent-Hill-Machers PUBG - wird Free2Play am 12. Januar

- wird Free2Play am 12. Januar Somerville - neuer Trailer vom Spiel der Limbo- und Inside-Macher

- neuer Trailer vom Spiel der Limbo- und Inside-Macher Warhammer Vermintide - neuer DLC erscheint im Januar

- neuer DLC erscheint im Januar Tchia - erscheint im Frühjahr 2022

- erscheint im Frühjahr 2022 Fall Guys - alte Skins kommen zurück

- alte Skins kommen zurück DokeV - neuer Trailer

- neuer Trailer Rocket League - mit Side Swipe erscheint ein neuer Mobile-Ableger

- mit Side Swipe erscheint ein neuer Mobile-Ableger Star Trek Resurgence - neues Spiel ehemaliger Telltale-Entwickler, das Ende 2022 erscheint

- neues Spiel ehemaliger Telltale-Entwickler, das Ende 2022 erscheint Rumbleverse - Early Access-Ankündigung für den Epic Games Store

- Early Access-Ankündigung für den Epic Games Store Vampire the Masquerade: Bloodhunt - Release im Frühjahr 2022

- Release im Frühjahr 2022 Medal of Honor: Above and Beyond - erscheint heute für Oculus Quest

- erscheint heute für Oculus Quest Synced - neuer SciFi-Shooter für den PC

- neuer SciFi-Shooter für den PC Arc Raiders - Third Person-SciFi-Spiel, das 2022 erscheint

- Third Person-SciFi-Spiel, das 2022 erscheint Among Us - Ankündigung für VR

- Ankündigung für VR Saints Row - ein neuer Gameplay-Trailer wurde gezeigt

- ein neuer Gameplay-Trailer wurde gezeigt Final Fantasy 7 Remake - erscheint für PC, aber weiterhin nicht für Xbox

- erscheint für PC, aber weiterhin nicht für Xbox Persona 4 Arena Ultimax - Port des Kampfspiels für PS4, Switch und PC

- Port des Kampfspiels für PS4, Switch und PC Planet of Lana - erscheint 2022

- erscheint 2022 Evil West - erscheint 2022

- erscheint 2022 Thirsty Suiters - Ankündigung und Release "bald"

- Ankündigung und Release "bald" Monster Hunter Rise: Sunbreak - ein neuer Trailer wurde gezeigt

- ein neuer Trailer wurde gezeigt Babylon's Fall - neue Bilder, erscheint am 03. März

- neue Bilder, erscheint am 03. März The Expanse - Spiel zur Serie von Telltale angekündigt

- Spiel zur Serie von Telltale angekündigt Homeworld 3 - Ankündigung, erscheint im 4. Quartal 2022 für PC

Wollt ihr die komplette Show nachholen, könnt ihr das hier tun:

Die Gewinner der Game Awards 2021

In insgesamt 30 Kategorien wurden die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet. Wer die großen Sieger der Award-Show waren, haben wir für euch in einer Übersicht aller Gewinner zusammengefasst.

Was waren eure persönlichen Highlights der Show und wie hat sie euch insgesamt gefallen?