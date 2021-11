The Gunk - Das letzte Xbox-Exclusive des Jahres hat einen Release-Termin

Kurz vor Jahresende erwartet uns noch eine spannende neue IP auf der Xbox Series X/S und Xbox One. Der neue Exklusivtitel The Gunk hat jetzt ein Release-Datum. Zudem ist bekannt, dass das Action-Spiel gleich ab dem ersten Tag in den Game Pass kommt. Wir verraten euch, wann der neue Titel des Steamworld-Teams erscheint und was da auf euch zukommt.

Release-Datum

Darum geht es: Das Xbox-Exclusive The Gunk hat sich im Rahmen des Thunderful World Event in einem neuen Trailer präsentiert. Dieser verrät das Release-Datum des Action-Spiels der Steamworld-Macher*innen: Am 16. Dezember 2021 könnt ihr euch auf einem scheinbar totem Planeten einer besonderen Bedrohung stellen. Der Titel landet dann auch direkt im Game Pass.

Was gibt's noch im Trailer? Im neuen knapp zweiminütigen Video stellt uns Fiona Nova das Spiel vor. Sie ist die Sprecherin von Rani und verrät uns auch, was für sie besonders spannend an ihrer Arbeit für den Xbox-Titel war.

Hier könnt ihr euch Gameplay ansehen:

Das erwartet euch in The Gunk

The Gunk, der Titel des Spiels, ist gleichzeitig der Name eines Parasiten, der auf einem vermeintlich toten Planeten sein Unwesen treibt. Die Hauptfiguren des Spiels stoßen zufällig auf ihn, während sie eigentlich auf einer Plündertour im Weltraum unterwegs sind, um sich die Taschen zu füllen.

In diesem Artikel stellen wir euch das Spiel ausführlich vor:

Stattdessen nehmen sie dann den Kampf gegen den Gunk und seinen fiesen Schleim auf, der das blühende Leben auf dem Planeten zerstört hat. Manche Teammitglieder sind dabei jedoch motivierter, als andere, wodurch sich spannende Konflikte entspinnen sollen.

Um den Schleim zu bekämpfen, bekommen wir in The Gunk eine Art Sauger an die Hand. Zusätzlich können wir wohl jede Menge erkunden und unsere Geschicklichkeit in Platforming-Passagen testen.

Freut ihr euch auf The Gunk und was erwartet ihr euch von diesem Action-Spiel?