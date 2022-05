The Last of Us 2-Video beweist: Abby ist unbesiegbar, auch mit Mods

Vorsicht, es folgen Story-Spoiler zu The Last of Us Part 2!

Kann das schreckliche Schicksal von Joel in The Last of Us Part 2 verhindert werden? Kann Ellie ihre Erzfeindin Abby im alles entscheidenden Kampf am Strand von Santa Barbara doch töten? Beide Fragen müssen im Normalfall natürlich mit einem klaren "nein" beantwortet werden, schließlich können wir die lineare Story des Naughty Dog-Abenteuers nicht aktiv beeinflussen. Aber können Mods etwas an den Geschehnissen in TloU 2 ändern? Dieser Frage ist jetzt Youtuber und Mythenjäger Speclizer nachgegangen.

Youtuber nimmt Story von The Last of Us 2 mit Mods auseinander

Speclizer ist normalerweise für seine Out of Bounds-Videos bekannt, in denen er die Kamera frei bewegt und so Details und Geheimnisse in The Last of Us Part 2 aufdeckt. In seinem neuesten Video wagt er allerdings ein interessantes Experiment: Lässt sich die Story mit Mods beeinflussen?

Die etwas ernüchternde Antwort vorab: Nein, auch Mods können keine entscheidenden Schlüsselszenen in der Geschichte des postapokalyptischen Abenteuers verändern.

Was passiert im Video? Sehenswert ist das untere Video jedoch allemal, weil es verschiedenste Story-Momente ad absurdum führt. Etwa indem Speclizer Ellie während des Kampfes gegen Abby in Santa Barbara mit einem Maschinengewehr ausstattet. Die junge Frau schießt auf ihre Kontrahentin, sie geht zu Boden, müsste eigentlich sterben. Doch fast schon zombie-artig steht Abby wieder auf und kämpft weiter, eben weil Naughty Dog Abbys Ableben gar nicht programmiert hat. Sie soll überleben, weil es die Story so will.

Hier könnt ihr euch das Video von Speclizer ansehen:

Im Video versucht Speclizer zudem, Joel zu retten. Aber auch das geht nicht. Trotzdem ist es spannend zu sehen, wie Ellie im Video dank Mod einfach durch die Tür in den Keller glitcht und daran scheitert, Joels Folterknechte niederzuschießen. Das sorgt für eine ungeahnte Tragik.

Im Video sehen wir außerdem, dass es möglich ist, Mel und Owen im Aquarium zu töten, bevor Ellie es in der Zwischensequenz tut. Allerdings werden die beiden dann für dramatische Cutscene einfach wiederbelebt. So gesehen können Mel und Owen sogar zwei Tode sterben. Irgendwie makaber.

Welche Ereignisse in der Story von The Last of Us Part 2 würdet ihr verändern, wenn ihr es könntet?