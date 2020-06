The Last of Us 2: Alle wichtigen Charaktere & ihre Sprecher im Überblick

The Last of Us 2 bringt nicht nur altbekannte Charaktere wie Ellie und Joel zurück, sondern führt mit Abby, Dina und Co. viele neue spannende Figuren ein. In dieser Übersicht stellen wir euch die wichtigsten Charaktere der Story mitsamt ihren Sprechern beziehungsweise Schauspielern vor (sofern offiziell bekannt).

Hinweis: Dieser Artikel spoilert bisher unbekannte Charaktere. Spoiler zu entscheidenden Story-Momenten findet ihr hier aber nicht. Um mögliche Spoiler in den Kommentaren zu verhindern, haben wir für diesen Artikel die Kommentar-Sektion abgeschaltet.

Ellie

Sprecherin/Schauspielerin: Ashley Johnson (außerdem bekannt als Gretchen in Disneys Große Pause)

Ellie ist mittlerweile 19 Jahre alt und Hauptcharakter von The Last of Us 2. Nach einem grausamen Ereignis zu Beginn der Story begibt sie sich auf einen blutigen Rachetrip nach Seattle.

Abby

Sprecherin/Schauspielerin: Laura Bailey (außerdem bekannt als MJ aus Marvel's Spider-Man)

Die mysteriöse Frau, die erstmals im Paris Games Week-Trailer gezeigt wurde und seither für Spekulationen innerhalb der Community sorgt. Beispielsweise wurde vermutet, dass es sich hierbei um Anna handeln könnte, Ellies Mutter. Mittlerweile ist aber bekannt, dass die Frau den Namen Abby trägt.

Abby im Trailer:

Dina

Sprecherin/Schauspielerin: Shannon Woodward (außerdem bekannt als Elsie Hughes aus Westworld)

Ellies Freundin und Gefährtin. Dina tauchte erstmals im E3 2018-Trailer auf, in dem sie Ellie auf einer Feier in der Jackson-Gemeinde küsst.

Der E3 2018-Trailer:

Joel

Sprecher/Schauspieler: Troy Baker (außerdem bekannt als Booker aus BioShock Infinite, Sam Drake aus Uncharted 4, uvm)

Ellies Ziehvater und der Hauptcharakter des ersten The Last of Us. Joel ist mittlerweile über 50 Jahre alt und lebt zusammen mit Ellie in Jackson, wo er in der Patrouille aushilft, um die Gemeinde vor Infizierten zu beschützen.

Joel im Story-Trailer:

Tommy

Sprecher/Schauspieler: Jeffrey Pierce (spricht außerdem verschiedene Charaktere in den Spielen der CoD-Reihe)

Joels Bruder. Er hat gemeinsam mit seiner Frau Maria die Jackson-Gemeinde gegründet und pflegt ein gutes Verhältnis zu Joel und Ellie.

Jesse

Sprecher/Schauspieler: Stephen A. Chang (spielte außerdem eine Nebenrolle in Captain Marvel)

Dinas Ex-Partner und ein Freund von Ellie. Er ist Mitglied der Patrouille in Jackson und hilft dabei, die Gemeinde sicher zu halten.

Owen

Sprecher/Schauspieler: ???

Ein Gefährte von Abby.

Mel

Sprecherin/Schauspielerin: ???

Eine Gefährtin von Abby.

Nora

Sprecherin/Schauspielerin: ???

Eine Gefährtin von Abby.

Yara

Sprecherin/Schauspielerin: Victoria Grace

Eine junge Frau, die wir aus dem Paris Games Week 2017-Trailer kennen. Yara gehörte zu der Seraphiten-Sekte und befindet sich mit ihrem Bruder Lev auf der Flucht vor den grausamen Anhängern.

Lev

Sprecher/Schauspieler: Ian Alexander

Ein Junge, den wir aus dem Paris Games Week 2017-Trailer kennen. Er war Mitglied der Seraphiten und flüchtet gemeinsam mit seiner Schwester vor den Mitgliedern der Sekte.

The Last of Us 2 ist exklusiv für PS4 erhältlich. Wie gut das Spiel ist, lest ihr in unserem Test zu The Last of Us Part 2.