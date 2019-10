In der vergangenen Woche wurde während Sonys State of Play-Event nicht nur ein neuer Trailer zu The Last of Us 2 veröffentlicht, sondern auch das Release-Datum sowie verschiedenen Editionen des Action-Adventures enthüllt. Das Cover-Art der Standard-Version von The Last of Us 2 kam allerdings nicht bei jedem Mitglied der GamePro-Community gut an - vielleicht gefällt euch ja das alternative Cover besser.

Die Standard Plus-Version von The Last of Us 2 hat ein Wendecover

Die sogenannte Standard Plus-Edition von The Last of Us 2 bietet neben dem düsteren Standard-Cover ein farbenfroheres Wendecover, das einem frühen Artwork des Spiels entspricht. Hier sehen wir Heldin Ellie mit einem Gewehr in einem dicht bewachsenen Wald stehen.

Wo gibt es die Standard Plus-Edition? Ja, da wären wir wohl bei dem großen Haken an der ganzen Geschichte. Die The Last of Us 2-Version mit dem Wendecover wird nur beim britischen Händler GAME sowie beim australischen Händler EB Games verkauft. Bei deutschen Händlern bekommen wir aber nur das Standard-Artwork.

Was sagt die GamePro-Community zum Standard-Cover?

Unter unserer News zu den unterschiedlichen Versionen des Spiels wurde das herkömmliche Coverart - wie bereits erwähnt - mit gemischten Gefühlen aufgenommen:

Drake_13 : "Hmm das Cover gefällt mir jetzt persönlich leider überhaupt nicht. Ist jetzt zwar für Spielerlebnis logischerweise völlig irrelevant, aber das sieht halt aus wie aus eine Horrorfilm. Hätte mir da ein etwas bunteres Cover gewünscht wo Ellie z.b. Gitarre spielt o.ä..."

: "Hmm das Cover gefällt mir jetzt persönlich leider überhaupt nicht. Ist jetzt zwar für Spielerlebnis logischerweise völlig irrelevant, aber das sieht halt aus wie aus eine Horrorfilm. Hätte mir da ein etwas bunteres Cover gewünscht wo Ellie z.b. Gitarre spielt o.ä..." fleX01 : "@Drake_13 Einerseits gebe ich dir Recht, andererseits wird das Spiel und seine Story wahrscheinlich eher weniger "bunt" werden. Von daher passt es doch irgendwie."

: "@Drake_13 Einerseits gebe ich dir Recht, andererseits wird das Spiel und seine Story wahrscheinlich eher weniger "bunt" werden. Von daher passt es doch irgendwie." Maryokutai: "Das Motiv auf dem Steelbook sieht mMn viel besser aus. Könnte sein, dass ich mir diese Version zulegen werde."

Welche Editionen zu The Last of Us 2 gibt es noch?

Neben der Standard-Fassung, gibt es:

Die Special-Edition

Die Collector's Edition

Die Ellie-Edition

Alle Inhalte der The Last of Us 2-Editionen führen wir euch in einem Extra-Artikel auf.

The Last of Us 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für PS4. Wie sich das Action-Adventure spielt, erfahrt ihn in unserer Preview zu The Last of Us 2.

Welches Cover gefällt euch besser?