The Last of Us 2 hätte fast ein anderes Ende bekommen und noch mehr Charaktere getötet

The Last of Us Part 2 hatte ein alternatives Ende, das nicht alle Charaktere überlebt hätten.

The Last of Us Part 2 ist mit einer Metacritic-Wertung von 93 Punkten wohl ein unumstrittenes Meisterwerk. Dabei war die Rachegeschichte aber besonders zum Release ziemlich kontrovers, was unter anderem auch an einigen Entscheidungen der Story lag. Dabei war das Ende der Geschichte ursprünglich einmal ganz anders geplant, wie Creative Director Neil Druckmann jetzt enthüllt hat.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von The Last of Us Part 2!

In The Last of Us Part 2 sollten noch mehr Charaktere sterben

Der Klimax von The Last of Us 2 gipfelt in einem brutalen Kampf zwischen Ellie und Abby. Am Ende ertränkt Ellie ihre Widersacherin beinahe, lässt dann aber von ihr ab – eine Entscheidung, die nicht allen Fans gefallen und für reichlich Diskussionen gesorgt hat. Dabei war es ursprünglich mal ganz anders geplant.

In der Remastered-Version des Spiels für PS5 könnt ihr die Story nämlich auch mit Audiokommentaren von Neil Druckmann, Lead-Autorin Halley Gross und den Darsteller*innen erleben, darunter Ashley Johnson (Ellie) und Laura Bailey (Abby).

Wie wir hier in der Szene mit dem finalen Kampf erfahren, war ursprünglich geplant, dass Abby sterben sollte. Nicht nur das, Druckmann enthüllt zudem, dass auch Lev zu diesem Zeitpunkt bereits tot sein sollte und Abby ganz alleine gewesen wäre.

Hier könnt ihr euch die Szene samt Kommentar anschauen:

Warum wurde das Ende geändert?

Lead-Autorin Halley Gross geht im Kommentar etwas genauer darauf ein, warum sich das Team dazu entschieden hat, Abby am Ende nicht zu töten:

Ich glaube Ellie diese 3% Menschlichkeit zu lassen, die sie daher hatte, wer sie war – dieses gute, rauflustige Kind, das Joel mitgeformt hat – ich glaube, wenn sie Abby getötet hätte, würden wir dieses Kind nie wieder sehen. Und das lässt uns die Hoffnung, dass es immer noch da drin steckt, ein kleines bisschen. Und dass es unter den richtigen Umständen wiederbelebt werden könnte, so wie auch Abby wiederbelebt wurde.

Damit wollte Naughty Dog also ein etwas hoffnungsvolleres Ende für Ellie schaffen und sie den Zyklus der Gewalt endlich durchbrechen lassen. Außerdem wird hier auch noch einmal die Parallele zu Abby gezogen. Auch sie war lange von Rache getrieben und hat erst durch Lev wieder einen neuen Sinn im Leben gefunden.

Sollte Ellies Story als in einem dritten Teil von The Last of Us weitergehen, könnten wir hier womöglich eine ähnliche Story für sie bekommen.

Wie hättet ihr dieses Alternative Ende für the Last of Us Part 2 gefunden?