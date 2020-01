Wenn Naughty Dog während der Entwicklung auf keine weiteren Stolpersteine stößt, dann können wir uns ab dem 29. Mai 2020 mit The Last of Us Part 2 in Ellies düsteres Rache-Abenteuer stürzen. Wenige Wochen nach dem Release des PS4-Spiels erscheint außerdem ein Artbook zum Spiel, dessen neu angekündigte Deluxe-Edition ein wirklich schönes Cover zeigt, das sich zumindest meiner Meinung nach perfekt als alternatives Spiele-Cover eignen würde.

So sieht das Deluxe-Edition-Artbook zu The Last of Us 2 aus

Das offizielle Artbook wird von Dark Horse vertrieben und ist in zwei Editionen erhältlich. Während die Standard-Variante schon seit einiger Zeit bei Amazon vorbestellt werden kann, wurde jetzt die deutlich teurere Deluxe-Edition vorgestellt.

Wie teuer ist die Deluxe-Edition des Artbooks? 90 US-Dollar, der deutsche Preis dürfte in einem ähnlichen Bereich liegen. Auf Amazon ist das gute Stück derzeit aber mehr nicht verfügbar. Die Standard-Edition für rund 30 Euro hingegen schon.

Die Unterschiede zum herkömmlichen Artbook: Beide Varianten des Buchs umfassen 200 Seiten voller offizieller Artworks zum Spiel. Die Deluxe-Edition kommt aber in einem Lithograf und einem speziellen Schuber mit zwei neuen Bildern zum Spiel, die sich im Grunde wie Licht und Schatten verhalten.

Eines zeigt Ellie, wie sie Gitarre spielend an einem Baum lehnt. Das andere zeigt die Heldin, wie sie sich mit der Machete im Anschlag hinter einem Baum vor sich annähernden Seraphiten versteckt.

So sieht die eine Seite des Schubers aus:

Gerade letzteres würde sich doch perfekt als Cover der PS4-Version eignen, findet ihr nicht? Es ist nicht ganz so düster wie das offizielle Boxart, verdeutlicht aber ebenso gut die düstere Grundstimmung des Survival-Abenteuers, das sich diesmal komplett um das Thema Hass drehen soll.

Zur Erinnerung, so sieht das The Last of Us 2-PS4-Cover aus:

The Last of Us Part 2 erscheint am 29. Mai 2020 exklusiv für die PS4, sofern es nicht noch einmal verschoben wird. In unserem umfassenden Special haben wir alle Infos zu The Last of Us 2 für euch gesammelt.