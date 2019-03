The Last of Us 2 - Charakter-Artwork begeistert Fans mit Detailreichtum

The Last of Us: Part II erscheint vielleicht sogar noch dieses Jahr: Ein Händler listet das Naughty Dog-Spiel aktuell mit einem Release-Datum im Oktober. Bis es endlich soweit ist, freuen sich die sehnsüchtig wartenden Fans über alles, was sie kriegen können. Wie zum Beispiel ein Charakter-Artwork, das zwar eigentlich schon eine Weile existiert, aber erst jetzt zu großer Aufmerksamkeit gelangt ist.

Yaras Charakter-Modell bietet extremen Detailreichtum

Auf dem The Last of Us-Subreddit sorgt gerade ein Charakter-Artwork von Soa Lee für Wirbel, das Yara aus TLOU 2 zeigt. Das Bild stammt aus dem offiziellen Portfolio der Künstlerin und wirkt auf den ersten Blick wie ein echtes Foto:

Die Fans feiern das realistische Charakter-Artwork für die vielen kleinen, aber feinen Details. Von den Haaren über die Narben und Verletzungen bis hin zur Haut und den Augen: Die kleinteilige Arbeit wirkt beeindruckend.

Bei Yara handelt es sich übrigens um die Frau, die im Paris Games Week-Trailer die Arme zerschmettert bekommt. Schauspielerin Victoria Grace verkörpert sie. Soa Lee zeichnet für Yaras Kopf, die Haare und ihre Oufits verantwortlich.

The Last of Us 2

Release laut Händler im Oktober 2019 - Kann das sein?

Zeigt das Bild die Power der PS4?

The Last of Us 2 erscheint für die PS4. Das bedeutet zumindest, dass das Yara-Charaktermodell mit der Hardware von Sonys Konsole im Kopf designt wurde. Theoretisch sollte sie also auch in der Lage sein, Derartiges abzubilden.

The Last of Us 2 auf PS4, PS5 oder beides?

So wahrscheinlich ist ein PlayStation 5-Release

Nur in Cutscenes? Dieser Detailreichtum wird aber wahrscheinlich trotzdem nicht das ganze Spiel über zu sehen sein. In Bewegung, mit vielen anderen Elementen zusammen und in Echtzeit berechnet dürften die Charaktermodelle weniger detailliert wirken.

Wie findet ihr das Artwork?

