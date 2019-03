Naughty Dogs kommendes PS4-Exklusivspiel The Last of Us: Part 2 wartet nach wie vor auf einen festen Release-Termin. Die letzten offiziellen Infos gab's zur E3 2018. Gerüchte über ein Erscheinen des Spiels in diesem Jahr häuften sich in den letzten Wochen und Monaten - und nun lässt ein weiteres Gerücht Fans hoffen: Ein Händler will jetzt nämlich den Release-Zeitraum wissen.

Kommt The Last of Us: Part 2 im Oktober?

Was ist neu? Laut des peruanischen Spiele-Händlers LawGamers erscheint The Last of Us 2 im Oktober 2019.

Aber Achtung: Naughty Dog hat den Release-Termin für das Sequel bislang nicht offiziell bekannt gegeben. Es ist unklar, woher LawGamers seine Informationen bezieht. Hierbei könnte es sich zwar um einen Fehler seitens des Händlers handeln, der das untere Promomaterial eventuell vorzeitig veröffentlicht hat, es könnte aber auch ein Platzhalter sein.

Nichtsdestotrotz, dass Ellies zweites Abenteuer irgendwann im Laufe dieses Jahres startet, ist recht wahrscheinlich. Wir gehen aktuell auch abseits des jüngsten Händler-Listings von einem Release am Ende des Jahres aus.

Kommt The Last of Us 2 2019? Das sagen aktuelle Gerüchte

Fassen wir einige Gerüchte um den Release-Zeitraum von The Last of Us: Part 2 noch einmal zusammen.

Release Ende 2019? Wir gehen aktuell davon aus, dass The Last of Us 2 Ende des Jahres aufschlagen könnte. Der Grund? Ein großer Titel für die Weihnachtssaison fehlt Sony im kommenden Jahr nämlich noch. Und sollte sich Days Gone im April als Flop entpuppen, dann könnte The Last of Us 2 Ende 2019 etwaige Verluste auffangen. Natürlich sind das aber nur Spekulationen.

Wann könnte es neue Infos zu The Last of Us 2 geben?

Was wir hingegen offiziell wissen ist, dass der Release-Termin von The Last of Us 2 erst kurz vor dem eigentlichen Erscheinungstermin verkündet werden soll.

Sollte das Spiel - wie wir es vermuten - gen Ende des Jahres erscheinen, lüftet Naughty Dog vielleicht in den nächsten Monaten das Geheimnis.

Neue Infos nach Days Gone-Release: Vor dem Release von Days Gone und um den Release-Zeitraum drumherum, werden wir wohl keine Neuigkeiten zum Naughty Dog-Spiel erfahren. Sony dürfte sich zunächst komplett auf das Zombie-Abenteuer von Deacon St. John konzentrieren, das am 26. April 2019 startet.

Womöglich erfahren wir dann im Mai oder Juni mehr zu The Last of Us 2. Dann aber nicht im Rahmen der E3, die Sony dieses Jahr ausfallen lässt, sondern möglicherweise im Rahmen eines eigenen kleines Events oder Happenings.

The Last of Us 2 wird exklusiv für die PS4 entwickelt.

