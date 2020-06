Nach Verschiebungen erscheint heute das heiß ersehnte The Last of Us Part 2. Endlich können wir uns wieder mit Ellie und Joel durch die postapokalyptische Welt kämpfen. Während die digitale Version des Spiels bereits vorinstalliert werden konnte, müssen sich Spieler der Disc-Version etwas mehr gedulden.

Abgesehen vom Postboten oder dem Gang zum örtlichen Händler, kommt noch die Installation dazu. Wie lange das bei ca. 100 GB benötigten Speicherplatz dauert, konnte DualShockers bereits austesten.

The Last of Us 2 kommt auf zwei Discs

Nachdem bereits bekannt wurde, dass The Last of Us 2 ungefähr 100 GB Speicherplatz auf der PS4 beansprucht, wundert es nicht, dass Naughty Dog das Spiel auf zwei Blu-rays ausliefert.

Auch andere große Titel wie Red Dead Redemption 2 benötigten bei der physischen Version mehr als eine Disc. Bei The Last of Us 2 unterscheiden sich diese wie folgt:

Disc 1: Daten-Disc für die Installation

Disc 2: Spieldisc

Basisinstallation reicht aus: Auch wenn Naughty Dogs neuster Streich recht viel Speicherplatz frisst, lässt sich das Spiel bereits nach einer Basisinstallation spielen.

Nachdem Disc 1 eingelegt ist, benötigt diese zwischen 20 und 30 Minuten. Ein Video von DualShockers zeigt, dass hier die ersten 24 GB Speicherplatz beansprucht werden.

Speicherplatz und Installationszeit kann abweichen

Die genannten Werte beziehen sich jedoch auf eine PS4 Pro. Der nötige Speicherplatz, als auch die Installationszeit können von PS4 zu PS4 etwas variieren. Grundlegend braucht The Last of Us 2 knapp 100 GB für die Installation, aber der eigentliche Speicherplatz kann etwas weniger betragen.

An sich können einige Faktoren für Abweichungen sorgen:

PS4-Modell (Basis oder Pro)

freier Speicherplatz

Internetleistung

Abgesehen davon, dass die PS4 Pro etwas mehr Leistung hat, solltet ihr am besten vorab prüfen, ob ausreichend Speicherplatz auf eurer PS4 zur Verfügung steht.

Day One-Patches: Was neben der eigentlichen Installation auch nicht vergessen werden darf, sind die Day One-Patches. Der Download beansprucht nochmal etwas Zeit und Speicherplatz. Vor allem am Releasetag, wenn der Andrang wie bei The Last of Us 2 groß ist, dürfte sich der Download etwas länger ziehen.

Für die Wartezeit während der Installation und alle, die gut vorbereitet ins Spiel starten wollen, haben wir einige Tipps zusammengetragen:

23 0 Mehr zum Thema The Last of Us 2: 16 Tipps & Tricks zum Spielstart

The Last of Us 2 ist ab sofort exklusiv für PS4 erhältlich.

Wie ungeduldig seid ihr bei Installationen? Zählt ihr jeden Byte, bis ihr endlich spielen könnt, oder seid ihr da ganz entspannt?