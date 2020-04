The Last of Us 2-Installationsgröße bekannt: Das größte PS4-Exclusive

Es ist bereits länger bekannt, dass die Retail-Fassung von The Last of Us Part 2 nicht eine, sondern gleich zwei Blu-rays umfasst. Jetzt wissen wir, wie riesig das kommende Action-Adventure von Naughty Dog tatsächlich ausfallen wird.

So viel Speicherplatz benötigt The Last of Us 2 auf der PS4

Die Installationsgröße auf PS4? Mindestens 100 GB. Das können wir der Produktbeschreibung des Spiels entnehmen (via Pushsquare). Je nach Region können durch Lokalisierungsdaten soger noch ein paar GB dazukommen.

Damit wird Ellies kommendes Abenteuer prompt zum größten PS4-exklusivem Spiel, zumindest in Sachen Festplatten-Speicherplatz.

Die Installationsgrößen anderer PS4-Exclusives (ungefähre Angaben):

Wie lang könnte dann die Spielzeit von The Last of Us Part 2 sein?

In einem Video-Interview mit GamerBraves gab Naughty Dogs Narrative Lead Haley Gross zu Protokoll, dass The Last of Us: Part 2 in etwa 50% größer ist als der Vorgänger ausfalle. Und damit ist nicht nur die Spielzeit gemeint:

"Das Spiel ist, ich glaube, so sagen wir es, etwa 50% größer, aber es ist gigantisch, nicht nur in der Länge, aber auch alle unsere Level sind größer und weiter, wir haben mehr Zwischensequenzen, wir haben mehr Charaktere, wir haben mehr Animationen. Wir haben ein umfangreicheres Nahkampf-System, in jeder Hinsicht ist das Spiel größer und besser."

Auf die Spielzeit bezogen, wäre The Last of Us: Part 2 nach dieser Rechnung etwa 23 Stunden lang, wenn wir die durchschnittlichen 15 Stunden von Teil 1 zur Vorlage nehmen.

Die konkrete Spielzeit wissen wir aber natürlich erst, nachdem wir das Spiel beendet haben. Vielleicht brauchen wir länger, vielleicht nicht. Das hängt natürlich immer vom Spielstil ab, ob wir viel schleichen, viel erkunden, oder einfach nur durch die Areale sausen.

Alle weiteren Infos zu The Last of Us 2

Alle Infos zum Gameplay, den Neuerungen und mehr findet ihr in unserer großen (natürlich Spoiler-freien) Übersicht:

Wann erscheint The Last of Us Part 2? Nachdem Sony Anfang April die Verschiebung des Action-Adventures bekannt gab, kennen wir nun endlich den neuen und hoffentlich dann finalen Release-Termin: The Last of Us 2 soll am 19. Juni 2020 in den Läden stehen.