Die 'echte' Dina spielt The Last of Us 2 für euch im Youtube-Let's Play

Dina ist ein neuer und sehr wichtiger Charakter in The Last of Us Part 2. Sie wird zwar von Shannon Woodward gespielt (Motion Capture) und synchronisiert, ihr Gesicht hat sie aber von Cascina Caradonna erhalten. Und eben diese hat nun auf YouTube angefangen, The Last of Us zu spielen, was Reddit-User begeistert.

"Dina" spielt The Last of Us 2 auf YouTube

Die "echte" Dina, also dem Aussehen nach Cascina Caradonna, let's played seit neuestem auf ihrem gleichnamigen YouTube-Kanal Cascina Caradonna die The Last of Us-Spiele.

Teil 1 hat sie vor kurzem beendet und kündigte im letzten Video dazu an, dass nun The Last of Us 2 folgen soll. Laut Reddit kenne sie die Story von The Last of Us 2 aber nicht, da sie Dina ja nur ihr Aussehen lieh.

Cascina Caradonna macht nicht nur Let's Plays

Abgesehen von den neuen Let's Plays zu The Last of Us, lädt Cascina Caradonna eigentlich anderen Content auf ihren Kanal hoch. Dazu zählen neben Tutorials und Reisevideos auch Coversongs.

Die Reddit-User sind zwar in erster Linie wegen der Let's Plays von The Last of Us auf ihrem Kanal, aber auch ihre anderen Videos scheinen bei machen gut anzukommen: "Sie macht recht gute Inhalte", schreibt ein Reddit-User, während sie auch häufig als "witzig" bezeichnet wird.

Ihr YouTube-Kanal hat mittlerweile 101.000 Abonnenten erreicht, von denen wohl viele auf die Videos zu The Last of Us 2 warten, in denen sie dann sozusagen selbst vorkommt.

