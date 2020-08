The Last of Us 2: Entwickler mussten in Ellies Zimmer etwas tricksen

Nach wie vor entdecken Spieler*innen in The Last of Us Part 2 authentische Kleinigkeiten, die meist nicht auf den ersten Blick auffallen. Ein Teil der Community scheint besonders Spaß daran zu haben, in der postapokalyptischen Welt von Naughty Dogs PS4-Hit die liebevollen Kleinigkeiten zu entdecken. Dazu gehört auch, sich einfach mal eine Zeit lang unproduktiv vor eine Uhr zu stellen, um zu sehen, was passiert. Und wer hätte es gedacht, die funktioniert in Echtzeit, so wie es sich für eine Uhr normalerweise gehört.

Die Uhr bzw. der Wecker in Ellies Zimmer läuft in Echtzeit, passend zur Tageszeit im Spiel. Was im echten Leben völlig logisch ist, ist in Videospielen aber nicht unbedingt selbstverständlich. Naughty Dog hat sich aber die Mühe gemacht und so stellt sich der Wecker alle 60 Sekunden eine Minute weiter. Wobei das auch wieder nicht ganz stimmt, weil der Wecker sich irgendwann ausschaltet.

Naughty Dogs kleiner Trick: Wie auf Reddit berichtet wird, stellt sich die Uhr irgendwann aus, während wir sie Minute für Minute beobachten. Naughty Dog will damit wohl verhindern, dass sich Spieler*innen Tag und Nacht vor der Uhr aufhalten, was einen realistischen Tag-Nacht-Zyklus voraussetzen würde. Damit diese Uhr aber nicht weitere Arbeit verursacht, war wohl die einfachste Lösung, dass der Wecker irgendwann ausfällt. Selbst das passiert ja auch im richtigen Leben mal.

In diesem Video könnt ihr sehen, wie der Wecke funktioniert. Leider zeigt es nicht, wie er nach einigen Minuten ausfällt:

Wie bereits erwähnt, lässt sich in The Last of Us 2 viel Liebe zum Detail entdecken. Neben einer realistischen Seilphysik, testeten Spieler*innen auch die Toilettensitze aus und entdeckten, was passiert, wenn Ellie die Treppe rückwärts hochläuft:

