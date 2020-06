Manchmal sind es Kleinigkeiten, die Spieler in einem neuen Videospiel staunen lassen. Im Action-Adventure The Last of Us Part 2 ist momentan die Seilphysik. Doch nicht nur Spieler zeigen sich davon beeindruckt, besonders andere Entwickler staunen nicht schlecht.

Ein Seil, das sich physikalisch korrekt verhält: Auf Twitter macht ein Video die Runde, in dem Ellie ein Kabel aufhebt, aufwickelt und anschließend durch ein Fenster wirft. Beeindruckend dabei ist, wie natürlich sich das Seil, beziehungsweise Kabel verhält.

Oft sehen Seile in Spielen seltsam aus, verhalten sich merkwürdig und haben manchmal sogar lustige Bugs zur Folge, wenn sie beispielsweise plötzlich der Physik trotzen. Da ist so eine vermeintliche Kleinigkeit, wie die Seilphysik in The Last of Us Part 2 durchaus beeindruckend.

Eine beeindruckende Leistung

Drei Monate harte Arbeit: Laut Co-Game-Director Kurt Margenau stammt die Programmierleistung von Jaros Sinecky. Er hat mit der Unreal Engine 4 geübt und Kurt Margenau findet nur lobende Worte für seinen Kollegen. Andere Entwickler aus der Branche zeigen sich ebenfalls beeindruckt und sind der Meinung, dass das Ergebnis den Aufwand definitiv wert war.

It took only three. Definetly not 6 month. And we didn’t cry( Just sweared a lot :) ). Our physics programmer Jaroslav did most of the heavy lifting here. He is crazy good. — Maksym Zhuravlov (@MaksZhuravlov) June 20, 2020

Laut Programmierer Maksym Zhuravlov hat die Entwicklung der Seilphysik für The Last of Us Part 2 drei Monate gedauert, bei denen das Team durchaus ab und zu geflucht hat . Auch er lobt seinen Kollegen Jaros Sinecky, der den Löwenanteil an der Arbeit vollbrachte.

The Last of Us 2 ist seit dem 19. Juni für PS4 erhältlich und vermeldet bereits erste beeindruckende Verkaufserfolge.

Was haltet ihr von der Seilphysik in The Last of Us Part 2? Machen solche "Kleinigkeiten" das Spiel eurer Meinung nach besser?