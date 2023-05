The Last of Us Part 2 gehört mit Sicherheit zu den Videospielen, die für die meisten Tränen bei Spieler*innen gesorgt haben. Die Geschichte beginnt gleich mit einem großen Schock und danach werden wir schonungslos mit den Folgen von Wut und Trauer konfrontiert. Einem Reddit User ist jetzt eine Kleinigkeit aufgefallen, die unsere Tränendrüsen noch mal vor eine neue Herausforderung stellt.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu einem zentralen Ereignis in der Handlung von The Last of Us 2, allerdings nicht zum weiteren Verlauf oder Ende des Spiels

Dieses Kleinigkeit an einem Grab hat eine große Bedeutung

Ziemlich am Anfang von The Last of Us Part 2 wird das wahr, wovor sich viele Fans gefürchtet haben: Ellie muss Abschied von Joel nehmen - und das auf extrem brutale Weise. Wir erleben sie danach in Schock, Trauer und Wut.

In einer Szene besucht sie Joels Grab. Vor dem Stein, auf dem sein Name eingraviert ist, steht eine Vase mit Blumen. Besonders auffällig sticht eine blaue Hortensie hervor, die aber auf den ersten Blick einfach nur ein Farbtupfer sein könnten.

Reddit User hrvycc hat allerdings die Bedeutung dieser Blume recherchiert und verrät dazu:

Dieses Spiel findet jeden zweiten Monat einen Weg, mein Herz zu brechen.

Was bedeutet die Blume? Auf dem dritten Bild können wir sehen, dass sie für "Entschuldigung, Bedauern und Vergebung" steht.

Dass sie so blau leuchtend in der Vase steckt, ist also sicherlich kein Zufall, sondern will uns einen subtilen Hinweis auf Ellies Gefühle geben. Schließlich war die Beziehung zwischen Joel und ihr - vorsichtig ausgedrückt - angespannt, bevor er ermordet wurde.

Da bleibt kaum ein Auge trocken

Ein anderer User namens bookaddict1991 hat wohl "denselben Fehler" gemacht wie hrvycc:

Ich habe die Bedeutung von blauen Hortensien nachgeschaut, nachdem ich zum zweiten Mal durch die Szene durch war. Ich war so... 'Blaue Hortensien scheinen mir eine seltsame Blume für ein Grab zu sein. Ich frage mich, ob sie etwas Bestimmtes bedeuten.' Es hat mir das Herz gebrochen, als ich nachgeschaut habe.

User ichmagkrapfen hat diesen Reddit-Post in einem ungünstigen Moment entdeckt und gesteht:

Jetzt werde ich auf der Arbeit heulen.

naerisadon fasst zusammen:

Ich liege bereits heulend auf dem Boden Das Spiel: Willst du noch mehr leiden? Es schüttet mir wortwörtlich Lava in die Augen.

Unter dem Beitrag äußern sich viele User beeindruckt von der Entdeckung und vor allem davon, wie es dem Entwicklerteam gelungen ist, große Aussagen wie diese in einem kleinen Detail zu verstecken. Einige Fans nennen außerdem weitere emotionale Momente.

Dass The Last of Us Part 2 für gleich mehr als eine weitere Staffel der HBO-Serie als Vorlage dient, ist bereits bekannt. Die Arbeiten sind aber aktuell unterbrochen worden. Im oben verlinkten Artikel lest ihr mehr darüber. Zudem findet ihr, ebenfalls oben verlinkt, noch ein ähnlich trauriges Detail aus Red Dead Redemption 2.

Ist euch die Blume aufgefallen und kanntet ihr die Bedeutung bereits?