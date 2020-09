The Last of Us 2 verschenkt überraschend neues Gratis-Theme für PS4

Achtung, Spoiler: Das neue Gratis-Theme spielt auf das Ende von The Last of Us 2 an.

Der The Last of Us Day (vorher Outbreak Day/Tag des Ausbruchs) findet eigentlich erst am 26. September statt. Aber bereits einen Tag vor dem eigentlichen Event, an dem Naughty Dog gemeinsam mit den Fans die Spielereihe feiert, gibt es schon einige Überraschungen, die das Studio jetzt schon bereitstellt. Darunter befindet sich unter anderem ein hübsches neues kostenloses PS4-Theme, das ihr euch ab sofort aus dem PS Store herunterladen könnt.

So sieht das neue The Last of Us 2-Theme aus

Wo gibt es das Theme? Ladet es euch im PS Store herunter.

Auch cool: Ab sofort bis Montag sind alle anderen The Last of Us 2-Themes und Avatare ebenfalls kostenlos verfügbar. Hier habt ihr eine Übersicht über die besten Themes zum postapokalyptischen Action-Adventure:

Was bedeutet das neue Theme? Wer TloU 2 beendet hat, wird sofort Bescheid wissen: Hierbei handelt es sich um den Titlescreen, der nach dem Abrollen der Credits freigeschaltet wird.

Was vielen vielleicht nicht bewusst ist: Der neue Titelbildschirm hat eine tiefere Bedeutung, als es zunächst den Anschein hat. Er zeigt das Boot, in dem Abby und Lev am Ende des Kampfes gegen Ellie aufs Meer hinaus geflüchtet sind. Die Insel, an dessen Strand das Boot jetzt liegt, ist Catalina Island. Der Ort, an dem sich eine neue Gruppierung der Fireflies befindet. Es wird also angedeutet, dass Abby und Lev ihr Ziel erreicht haben und zumindest für die beiden Freunde die Geschichte von TloU 2 hoffnungsvoll endet.

Auf Twitter zeigt Naughty Dog das Theme noch einmal im Video:

Was der The Last of Us Day außerdem parat hat

Neben dem Theme kündigt Naughty Dog in einem offiziellen Blogeintrag außerdem ein offizielles The Last of Us 2-Brettspiel, einen Abby-Cosplay-Guide, "Premium-Figuren" und Rabatte auf The Last of Us Remastered und Left Behind sowie vergünstigtes Merch an.

Das war doch noch nicht alles, oder? Nun könnte man vermuten, dass Naughty Dog zum eigentlichen The Last of Us Day, der ja erst am Samstag stattfindet, noch mehr Ankündigungen parat hat. Wäre komisch wenn nicht: Ansonsten hätte das kalifornische Studio sein ganzes Pulver ja jetzt schon verschossen.

Wir morgen der Multiplayer und/oder die PS5-Version enthüllt?

Im TloU 2-Subreddit spekulieren einige Spieler*innen nämlich, dass Naughty Dog den Multiplayer-Modus von The Last of Us 2 am kommenden Samstag enthüllen könnte. Und gänzlich unwahrscheinlich ist das nicht.

Anders als noch der Vorgänger, wurde The Last of Us: Part 2 ohne den Multiplayer-Modus "Factions" ausgeliefert. Jedoch gab es Pläne dafür: Der Multiplayer-Modus wurde als Standalone-Projekt ausgelagert. Ist die Zeit nun reif für The Last of Us 2: Factions?

Die perfekte Gelegenheit: Wir vermuteten bereits in der vergangenen Woche, dass "Factions 2" im Zuge des PS5-Showcases enthüllt werden könnte, das ist aber nicht geschehen. Der The Last of Us Day stellt für Naughty Dog schließlich die nächste große Gelegenheit dar, endlich die Katze aus dem Sack zu lassen.

Auch der Reveal von The Last of Us 2 für PS5 ist denkbar: Viele Fans wünschten sich ein dediziertes PS5-Remaster von TloU 2 schon vor dem PS4-Launch des Action-Adventures. Ausgeschlossen ist es nicht, dass uns in Zukunft eine technisch verbesserte Version im Stile von Marvel's Spider-Man Remastered ins Haus steht. Und die würde sich direkt zum Launch der PS5 am 19. November natürlich anbieten. Natürlich ist das reine Spekulation und nicht offiziell bestätigt.