The Last of Us 2: Naughty Dog macht aus Multiplayer ein eigenes Spiel

Gestern mussten Fans von The Last of Us: Part 2 eine kleine Enttäuschung in Kauf nehmen. Obwohl der Faction-Modus aus dem Vorgänger sehr beliebt war, wird es in The Last of Us 2 keinen Multiplayer geben. Stattdessen werden man sich komplett auf den Singleplayer konzentrieren, der zudem das "längste Spiel" darstellen wird, das Naughty Dog bisher auf die Beine gestellt hat.

The Last of Us 2-Multiplayer wird zum eigenen Spiel

Zu große Pläne: Aber das soll nicht heißen, dass man nie an einem Multiplayer-Modus gearbeitet hat. Ganz im Gegenteil sogar, denn wie der Entwickler in einem Statement auf Twitter verraten hat, war der Modus sogar sehr ambitioniert - allerdings etwas zu ambitioniert.

The Last of Us 2

Endlich selbst gespielt: Unser Preview-Fazit

Der Part des Spiels wurde immer größer und nahm zuviel Platz ein, also entschied man sich dagegen:

An update regarding multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 27, 2019

Der Modus ist allerdings nicht komplett eingestellt worden, man habe sich nur dazu entschieden, ihn nicht gemeinsam mit The Last of Us: Part 2 zu veröffentlichen.

Stattdessen wurde ein Art Multiplayer-Standalone-Spiel angedeutet:

"[...] ihr werdet irgendwann die Früchte der Online-Ambitionen unseres Teams erleben dürfen, aber nicht als Teil von The Last of Us: Part 2. Wann und wo das realisiert wird, steht noch nicht fest. Aber seid versichert, dass wir genause große Fans von Factions sind wie der Rest der Community und es kaum erwarten können, euch mehr zu zeigen, wenn alles fertig ist."

The Last of Us-Spin-off? Das klingt sehr danach, dass der Multiplayer von The Last of Us: Part 2 als eigenes Spiel veröffentlicht werden soll. Ob dort dann noch die Verbindung zum Hauptspiel bestehen bleibt, oder ob Naughty Dog sich einem neuen Setting zuwendet, ist derzeit nicht klar.

Sony hatte in der Vergangenheit bereits angekündigt, dass es in Zukunft auch Multiplayer-Projekte im First Party-Bereich geben könnte. Gut möglich also, dass Naughty Dog hier den Anfang macht. Vielleicht probieren sich die Entwickler ja an einem Battle Royale-Konzept - zur Vorlage würde es zumindest passen.

The Last of Us: Part 2 erscheint am 21. Februar 2019 exklusiv für PS4.