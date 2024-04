The Last of Us 2-Fan lebt den Traum aller Gamer und zockt den PlayStation-Hit entspannt im Kino auf großer Leinwand

Der Fan konnte viele emotionale Momente aus The Last of Us 2 auf der großen Leinwand erleben.

The Last of Us 2 ist ein Meisterwerk der Emotionen. In unserem GamePro-Test kratzte der Titel an der Perfektion und räumte 97 Punkte ab. Das Spiel glänzt durch seine hervorragende Grafik, die realistischen Charaktere und die brachiale Soundkulisse.

Um so einen Meilenstein der Videospielgeschichte gebührend zu erleben, sollten der passende Bildschirm und die entsprechende Soundkulisse vorhanden sein. Ein großer Fan von The Last of Us 2 ist sogar einen Schritt weiter gegangen und hat den Titel an einem öffentlichen Ort gespielt.

The Last of Us 2 im Kino: So sieht Ellie auf der großen Leinwand aus

Im reddit-Forum schreibt User UsuallyAnnoying, dass er die Chance bekam, The Last of Us 2 im Kino zu spielen. Auf den Bildern ist Protagonistin Ellie zu sehen, wie sie durch die postapokalyptische Welt wandert.

Auf dem Bild ist zu erkennen, dass die Fotos von einer erhöhten Position aufgenommen wurden. Das lag daran, dass die Verbindung des Controllers nicht bis in den Zuschauerraum gereicht hätte. Deshalb spielte der Fan im Projektorraum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie kam er zu der Ehre? Der User erklärt, dass er Mitarbeiter in einem Kino ist. Sein Boss sei „super gechillt“ und das Kino befände sich in einer kleinen Stadt. Deshalb war es ihm möglich, das Spiel zu zocken, ohne andere Gäste zu stören.

Er schrieb, dass die Soundkulisse wunderbar funktioniert hat. Er hätte zu Anfang Bedenken gehabt, doch es stellte sich heraus, dass die Lautsprecher perfekt funktionierten. Die Verzögerung bei der Eingabe sei nur minimal gewesen.

Leider war es nicht der erste Durchlauf im Spiel. Der User hatte The Last of Us 2 bereits einmal durchgespielt. Beim ersten Durchgang hätten die Schockmomente wohl noch mehr gezündet, doch anscheinend hat der Spieler auch seinen zweiten Durchgang genossen.

Die Community ist begeistert

Was sagen Fans? In den Kommentaren sind viele Spieler begeistert von so einem entspannten Chef. Sie würden sich selbst so einen Boss wünschen. Deshalb freuen sich viele User mit dem Glückspilz mit. Sie stellen sich vor, dass das Erlebnis „super immersiv“ gewesen sein muss.

Andere Spieler haben sich ebenfalls besondere Setups einfallen lassen. User Oli_sky hat sich einen Projektor besorgt, um seine Videospiele auf einer Leinwand zu zocken. User triddell24 hingegen konnte auf seinem Junggesellenabschied Halo mit seinen Kollegen auf der Kinoleinwand zocken.

Selbst User mit gigantischen 4K-Bildschirmen sind begeistert. Ein anderer Fan durfte ebenfalls The Last of Us im Kino zocken, damals aber nur den Anfang des ersten Teils auf der PS4. Trotzdem war es für ihn eine „unglaubliche“ Erfahrung.

Wäre das Zocken von Videospielen im Kino etwas für euch? Welchen Titel würdet ihr gerne mal auf der großen Leinwand erleben?