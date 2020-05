The Last of Us 2: Bald gibt's neue 'aufregende' Infos, verspricht Director

The Last of Us 2 ist rund sechs Wochen vom Release entfernt und so langsam wird's ernst in Sachen Marketing: Sony und Naughty Dog haben gestern einen brandneuen, düsteren Story-Trailer veröffentlicht und halten für die nächste Zeit noch mehr Infos vor dem Launch am 19. Juni 2020 für uns bereit.

Das sagt Naughty Dog jetzt: Über den offiziellen PlayStation Blog (via GamingBolt) verkündet Writer und Director Neil Druckmann, dass sich das Team darauf freue, in den kommenden Wochen weitere Neuigkeiten zum Spiel mit den Fans zu teilen. Der gestrige Story-Trailer sei nur der Anfang von all den Dingen gewesen, die uns Naughty Dog vor dem Release von The Last of Us 2 noch zeigen möchte.

Alle neuen Infos findet ihr dann natürlich wie immer pünktlich und ausführlich auf GamePro.de.

Was könnte uns Naughty Dog vor Release noch zeigen?

The Last of Us Part 2 - Neue Screenshots ansehen

Natürlich verrät Druckmann nicht, auf was wir uns da genau freuen können. Weiteres Gameplay-Material ist genauso gut möglich wie ein weiterer Story- oder TV-Trailer, der uns das Spiel kurz und bündig zusammenfasst.

Möglicherweise gibt's auch neue Themes und Avatare für die PS4 und weitere Goodies, um uns das Spiel schmackhaft zu machen, wir werden sehen.

Welche Neuigkeiten gibt's noch zu The Last of Us 2?

Gestern hat Naughty Dog, wie bereits erwähnt, einen frischen Story-Trailer veröffentlicht, dessen düstere, beklemmende Atmosphäre uns sofort die Kehle zu schnürt und gleichzeitig für Gänsehaut sorgt. Alle Details aus dem The Last of Us 2-Trailer stellt GamePro in einem separaten Artikel für euch vor.

Wann ist der Release? The Last of Us 2 erscheint nach mehrmaliger Verschiebung am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4. Vor einigen Tagen verkündeten die Entwickler den Goldstatus des Action-Adventures, es ist also bereit, auf Discs gepresst und für den digitalen Launch vorbereitet zu werden.