The Last of Us 2: Düsterer Story-Trailer lässt Joel zu Wort kommen

Bereits gestern hat Naughty Dog einen neuen Trailer für The Last of Us 2 angekündigt und nun ist der da. Ihr könnt euch das frische Video-Material zum kommenden PS4-Blockbuster hier ansehen

The Last of Us 2-Release und alle weiteren Infos

The Last of Us 2 erscheint nach mehrmaliger Verschiebung am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Das postapokalyptische Abenteuer ist damit eines von vier großen Exclusives, mit denen sich die Konsole verabschiedet, um Platz für die PlayStation 5 zu machen.

Ursprünglich sollte das Survival-Action-Adventure sogar schon im Februar 2020 aufschlagen, wurde dann aber auf den Mai verschoben, nur um dann aufgrund der Corona-Krise schließlich noch einmal nach hinten verlegt zu werden.

Dem finalen Release-Termin dürfte jetzt (hoffentlich) aber nichts mehr im Wege stehen. Naughty Dog hat nämlich den Gold-Status des Spiels verkündet. The Last of Us 2 ist also insoweit fertig entwickelt, dass es auf Discs gespresst und für den digitalen Launch vorbereitet werden kann.

Worum geht es in The Last of Us 2?

In The Last of Us (2) hat ein parasitärer Pilz die Welt fest im Griff und einen Großteil der Menschen bereits ausgerottet oder in aggressive Pilzmutanten verwandelt. Die Geschichte von The Last of Us 2 beginnt etwa vier Jahre nach dem Ende des ersten Teils und schickt uns als 19-jährige Ellie auf einen düsteren Rachetrip, dessen Auslöser wir aber wohl erst im finalen Spiel erfahren.

So spielt es sich: The Last of Us 2 bleibt wie der Vorgänger im Kern ein Action-Adventure mit Survival-Elementen, in dem wir es sowohl mit infizierten Gegnern als auch mit menschlichen Feinden aufnehmen und dabei entweder offensiv oder schleichend vorgehen. Im Vergleich zum Vorgänger hat Naughty Dog aber viele spielerische Neuerungen und Verfeinerungen parat: Ellie kämpft und bewegt sich agiler als Joel, es gibt eine Ausweichtaste, das Skill-System wurde erweitert und vieles mehr.

