The Last of Us 2 erscheint schon im Juni – statt Ghost of Tsushima

Groß war die Enttäuschung, als Sony ankündigte, das heißerwartete The Last of Us Part 2 angesichts der aktuellen Corona-Pandemie zu verschieben. Jetzt hat Sony den neuen - und hoffentlich endgültigen - Release-Termin für das Spiel verraten.

Wann kommt The Last of Us 2? Am 19. Juni 2020

Eine noch längere Wartezeit bleibt uns also erspart, die Verschiebung beträgt also gerade mal drei Wochen.

Ursprünglich hätte das PS4-Exclusive bereits im Februar 2020 erscheinen. Doch dann verschob Entwickler Naughty Dog den Titel zunächst auf Ende Mai und danach auf unbestimmte Zeit. Die Ankündigung kommt zur rechten Zeit. Aktuell machen nämlich bereits Leaks aus The Last of Us 2 die Runde, Fans forderten bereits eine Veröffentlichung des Spiels.

Ghost of Tsushima verschiebt sich auf Juli

Der Juni-Termin fordert allerdings auch ein anderes PS4-exklusives "Opfer". Ghost of Tsushima, das ursprünglich im Juni erscheinen sollte, kommt nun am 17. Juli 2020, also einen knappen Monat nach dem ursprünglich geplanten Termin.

Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass sowohl The Last of Us Part 2 als auch Ghost of Tsushima eine USK-Freigabe ab 18 Jahren bekommen und ungeschnitten in Deutschland erscheinen werden.

