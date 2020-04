Aufgrund der Corona-Krise verschoben Sony und Naughty Dog den Release von The Last of Us Part 2 auf unbestimmte Zeit. Niemand weiß momentan also, wann wir das Action-Adventure spielen können, obwohl es laut Naughty Dogs Neil Druckman eigentlich schon fertiggestellt ist.

Großer Story-Leak von The Last of Us: Part 2

Dass nun Gameplay-Videos im Internet auftauchen, die jede Menge Spoiler rund um die Story enthalten, ist also eine kleine Katastrophe für alle, die unvoreingenommen in das heißerwartete Sequel einsteigen wollen.

Achtet auf Spoiler! Die Clips wurden inzwischen offline genommen, doch es tauchen immer wieder Reuploads auf. GamePro verlinkt diese Videos prinzipiell nicht und wird auch keine Details zu den Spoilern verraten. Dennoch raten wir aber zur Vorsicht, da es wahrscheinlich ist, dass in nächster Zeit jede Menge Informationen aus dem Video im Netz auftauchen.

@Neil_Druckmann Neil there are many Last of Us 2 Spoilers on Twitter. Please Release the Game digital man. :( — DeniIiIi (@denishahn) April 26, 2020

Spieler fordern früheren Release

Sony und Naughty Dog müssen reagieren: Die Situation ist für viele Fans von The Last of Us ein Problem. Sie können das Action-Adventure nicht selbst spielen, wissen noch nicht einmal, wann es erscheint, doch im Internet sind nun vermeintliche Spoiler zu finden, die im Grunde die Story vorab verraten.

@Neil_Druckmann Neil there are many Last of Us 2 Spoilers on Twitter. Please Release the Game digital man. :( — DeniIiIi (@denishahn) April 26, 2020

"Neil, es gibt jede Menge The Last of Us 2-Spoiler auf Twitter. Bitte veröffentliche das Spiel digital."

So apparently the entire plot of The Last of Us Part II has leaked including some cutscenes. So much for "releasing it at the same time for everybody to avoid spoilers". Might as well put the game out on digital ASAP so that we can experience it without stumbling onto a spoiler. — Rares Condratov (@Condrares) April 26, 2020

"So, offenbar wurde die komplette Story von The Last of Us: Part 2 geleakt, inklusive einiger Zwischensequenzen. So viel zu "das Spiel wird gleichzeitig für alle veröffentlicht, um Spoiler zu vermeiden". Eigentlich kann man das Spiel jetzt auch so schnell wie möglich digital veröffentlichen, damit es gespielt werden kann, ohne auf Spoiler zu stoßen."

The Last of Us pt II spoilers dropping everywhere, if the game is finished, avoiding spoilers will be harder by the day, makes a good case for a digital only release. — Edgar H. (@drchaps12) April 26, 2020

"The Last of Us: Part 2-Spoiler tauchen überall auf, wenn das Spiel fertig ist, wird es jeden Tag schwieriger werden, Spoilern aus dem Weg zu gehen, ein gutes Argument für einen digitalen Release."

Spieler fordern von Naughty Dog und Sony, dass sie The Last of Us Part 2 möglichst schnell veröffentlichen. Einige sind sogar sauer, da sie versehentlich die Spoiler mitbekommen haben. Andere fürchten, dass sie den Informationen nicht auf Dauer aus dem Weg gehen können.

24 0 Mehr zum Thema The Last of Us 2: Naughty Dog zerschlägt Hoffnung auf PSN-Demo

Es ist eine knifflige Situation entstanden, auf die die Entwickler irgendwie reagieren müssen.

Macht ihr euch Sorgen um die Spoiler?