Sonys erste State of Play-Episode ist vorbei und wieder gab es nichts Neues zu The Last of Us 2. Viele Fans hatten sich im Vorfeld der Show ausgemalt, dass Naughty Dog einen neuen Trailer zeigen oder gar den Release-Termin enthüllen könnte. Aber Fehlanzeige. Das Warten auf Neuigkeiten geht weiter.

Wer ins The Last of Us-Subreddit schaut, sieht viel Verzweiflung - und Spekulation. Nun hat ein The Last of Us-Enthusiast sogar eine komplette Tabelle entworfen, die uns Naughty Dogs Release-Zyklus veranschaulichen soll. Mithilfe dessen rechnen sich Fans den Release-Zeitraum des Sequels aus - und machen sich große Hoffnungen.

Was haben Fans für den TloU 2-Release ausgerechnet?

Um es kurz zu machen: Fans halten anhand unterer Tabelle nach wie vor an einem Release von The Last of Us: Part 2 im Jahr 2019 fest.

Reddit-User "Thomasthefirst" legt die Fakten auf den Tisch:

Jedes letzte große Naughty Dog-Spiel (The Last of Us 1 und Uncharted 4) erschien 2 bis 3 Jahre nach der Ankündigung

Die Ankündigung von The Last of Us 2 liegt jetzt zwei Jahre und 4 Monate zurück

Ende 2017 gab Naughty Dog bekannt, dass 50 - 60% des Spiels bereits fertig sind. Das Spiel dürfte sich damit 2 Jahre in Full Production befinden.

Zudem vermutet der User, dass wir vor Mai/Juni nichts Neues zu The Last of Us 2 erfahren, sondern erst einige Zeit nach dem Release von Days Gone. Möglicherweise erneut durch das Game Informer-Magazin, so spekuliert "Thomasthefirst" weiter.

Release Ende 2019? Hält Naughty Dog am bisherigen Release-Muster fest, könnte The Last of Us 2 nach dieser Argumentation also noch 2019 erscheinen. Im Dezember 2019, also in rund acht Monaten, liegt die Ankündigung des Spiels genau drei Jahre zurück. Entsprechend müsste das Spiel also Ende 2019 aufschlagen.

Doch Vorsicht: Das klingt zwar plausibel, zu Komplikationen in der Entwicklung kann es natürlich immer kommen. Es ist immer möglich, dass sich Entwickler bei ihrer Planung verzetteln. Uncharted 4 wurde mehrmals verschoben, das sollten wir nicht vergessen.

Nichtsdestotrotz halten auch wir einen Release 2019 nach wie vor für realistisch. Einfach, weil Sony für Ende des Jahres noch ein großer Titel fehlt. Zudem gab es in der Vergangenheit etliche Gerüchte, die einen diesjährigen Release verlauten ließen.

The Last of Us 2

Gameplay, Story und mehr: Alle bisherigen Infos

Naughty Dogs Publikations- und Release-Zyklus

The Last of Us Uncharted 4 The Last of Us 2 Ankündigung: Dezember 2011 Ankündigung: November 2013 Ankündigung: Dezember 2016 E3 Gameplay: Juni 2012 Juni 2014: E3-Enthüllung, Druckmann und Straley mit Entwicklungsübernahme Story-Trailer: Oktober 2017 Story-Trailer: Dezember 2012 Gameplay-Trailer: Dezember 2014 Dezember 2017: Spiel 50% - 60% abgeschlossen, noch mehr Entwickler an Spiel beteiligt Game Informer-Cover: März 2012 Game Informer Cover: Februar 2015 Juni 2018: E3-Gameplay-Trailer Gold-Status: Mai 2013 Gameplay Trailer 2: Juni 2015 Release: Juni 2013 Goldstatus: März 2016 Release: Mai 2016 2 Jahre nach Ankündigung erschienen 3 Jahre nach Ankündigung erschienen 27 Monate (2 Jahre und 4 Monate) nach der Ankündigung und noch kein Release 2 Jahre nach Übernahme durch Neil Druckmann erschienen Game Informer-Cover 16 Monate vor Release Game Informer Cover 15 Monate vor Release

Quelle