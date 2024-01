The Last of Us 2 Remastered ist laut Metacritic immer noch ein Super-Hit - aber nicht so gut wie das PS4-Original

In wenigen Tagen erscheint das PS5-Remaster des PlayStation-Meisterwerks The Last of Us Part 2. Die internationalen Wertungen zum Spiel sind jetzt bereits da und zeichnen ein überaus positives Bild. Auffällig ist dabei aber auch: An die überragenden Wertungen des Originals von 2020 kommt das Remaster nicht ganz ran.

Das sind die Test-Wertungen für the Last of Us Part 2 Remastered

Metacritic : 90, bei aktuell 76 Bewertungen*

: 90, bei aktuell 76 Bewertungen* Open Critic: 91, bei aktuell 53 Bewertungen*

(*Stand: 17. Januar, 12:00 Uhr)

Zum Vergleich: Das originale The Last of Us Part 2 für PS4 aus dem Jahr 20202 kommt sowohl auf Metacritic als auch Open Critic auf eine Wertung von 93 Punkten, liegt also knapp über dem Remaster.

Hier findet ihr die Übersicht, wie einige der verschiedenen Outlets bewertet haben:

Magazin Wertung Screen Rant 100 VGC 100 PC Games 100 GameStar 93 Twinfinite 90 Push Square 90 Destructoid 90 Game Rant 90 Washington Post 88 LevelUp 75 IGN Spain 70

Kollege Michael Sonntag von der GameStar schreibt in seiner Review etwa:

"Das Remaster ist aktuell die beste Variante, The Last of Us 2 zu spielen. Das ist der Job eines Remasters und den erfüllt es – egal wie viel man von Naughty Dog’s Optimierungskampagne hält und was das letztendlich für die Innovationsbereitschaft der Branche bedeutet. Beim Remaster handelt es sich zwar nicht um einen grafischen Dimensionswechsel wie beim TLOU-Remake, aber um eine im Detail verbesserte Version. Man sieht dieses Höllenabenteuer mit neuen Augen und stellt wiederholt fest, wie schön es trotz seiner Grausamkeit ist. So widersprüchlich das klingt."

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Die Stärken und Schwächen von the Last of Us Part 2 Remastered

Nachfolgend fassen wir euch kurz zusammen, was am Remaster gelobt wird und was die häufigsten Kritikpunkte sind:

Das ist positiv:

neue Inhalte sind den Upgrade-Preis wert

beste Version des Spiels

neue DualSense-Features

Das ist negativ:

No Return-Modus bietet nur wenige Stunden Abwechslung

Grafik-Upgrade zu gering für ein Remaster

neue Bugs

Auch die Kollegen Linda und Chris haben das Remaster ausführlich unter die Lupe genommen und die spielerischen und technischen Neuerungen ganz genau angeschaut:

Ein etwas kontroverses Remaster: Viele der Kritikpunkte bei den Wertungen zum Spiel beziehen sich gar nicht auf the Last of Us Part 2 selbst, sondern hinterfragen vielmehr, wie notwendig das Remaster war. Immerhin ist das Original gerade mal rund 3,5 Jahre alt und die grafischen Verbesserungen fallen vergleichsweise gering aus.

Ob das Remaster nun gerechtfertigt ist oder nicht, darüber kann man sich sicherlich streiten. Solltet ihr das PS4-Meisterwerk bislang allerdings noch nicht erlebt haben, könnt ihr zumindest diesen Kritikpunkt ignorieren.

The Last of Us Part 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 exklusiv für die PlayStation 5.

Habt ihr mit diesen Wertungen für das Remaster gerechnet?