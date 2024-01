The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 ausführlich gespielt: Ein Meisterwerk - jetzt noch besser

The Last of Us Part 2 Remastered - Lohnt es sich?

The Last of Us Part 2 hat uns im Jahr 2020 auf der PS4 (im positiven Sinne) emotional windelweich geprügelt und mit 97 Punkten eine der höchsten GamePro-Wertungen überhaupt erhalten. Fast vier Jahre später schafft Naughty Dogs Story-Meisterwerk den Sprung auf die PS5. The Last of Us Part 2 Remastered hat nicht nur eine Reihe von technischen Verbesserungen im Gepäck, sondern auch eine Handvoll neuer und spannender Inhalte.

Falls ihr Part 2 noch gar nicht gespielt habt, dann hier entlang – In unserem großen GamePro-Test zu The Last of Us Part 2 gehen wir spoilerfrei auf die Hauptgeschichte und das Spiel als Gesamtwerk ein:

In diesem Special fokussieren wir uns insbesondere auf die inhaltlichen Neuerungen und nehmen genauer unter die Lupe, inwiefern die PS5-Neuauflage spielerischen Mehrwert im Vergleich zum PS4-Original liefert und für wen sich der Kauf beziehungsweise das Upgrade überhaupt lohnt.

Die Eckdaten:

The Last of Us Part 2 Remastered

Plattform: PS5 (exklusiv)

PS5 (exklusiv) Release-Datum: 19. Januar 2024

19. Januar 2024 Info: Wer die PS4-Version besitzt, kann für 10 Euro aufs Remaster upgraden

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer zur PS5-Fassung von TloU Part 2 an, der euch bereits einige Neuerungen zeigt:

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

The Last of Us Part 2 Remastered für PS5: Alle Neuerungen im Überblick

Die PS5-Version hat mehrere neue Inhalte im Gepäck, die wir euch hier zunächst auflisten. Weiter unten im Artikel gehen wir dann noch einmal genauer auf die größten Neuerungen ein.

Verlorene Levels: Drei unfertige Abschnitte, die aus dem finalen Spiel gestrichen wurden

Drei unfertige Abschnitte, die aus dem finalen Spiel gestrichen wurden Kein Zurück: Ein Roguelike-Modus für alle Fans des Kampf- und Stealth-Systems

Ein Roguelike-Modus für alle Fans des Kampf- und Stealth-Systems Freies Spiel mit der Gitarre: Hier toben wir uns als Ellie, Joel oder Komponist Gustavo Santaolalla musikalisch aus und spielen was und so lange wir wollen über den DualSense-Touchscreen. Uns erwarten außerdem mehrere freischaltbare Gitarren und Sounds (es gibt sogar ein Banjo sowie eine E-Gitarre).

Hier toben wir uns als Ellie, Joel oder Komponist Gustavo Santaolalla musikalisch aus und spielen was und so lange wir wollen über den DualSense-Touchscreen. Uns erwarten außerdem mehrere freischaltbare Gitarren und Sounds (es gibt sogar ein Banjo sowie eine E-Gitarre). Schnelllauf-Modus: Eine Speedrun-Funktion, die unsere Bestzeiten festhält

Eine Speedrun-Funktion, die unsere Bestzeiten festhält Etliche neue Skins für Charaktere (komplett ingame freischaltbar)

(komplett ingame freischaltbar) Alle Zwischensequenzen haben einen Regie-Kommentar mit spannenden Einblicken in die Entstehungsgeschichte (cool für Fans: Auch die Darsteller*innen von Joel und Ellie äußern sich zu bestimmten Szenen)

Einstellungen für Barrierefreiheit



Bereits das PS4-Original beeindruckt mit einer Vielzahl von Accessibility-Einstellungen, die PS5-Neuauflage bekommt nun auch beschreibende Audiokommentare sowie die Funktion "Sprache zu Vibration" dazu spendiert. Im Modus "Kein Zurück" könnt ihr außerdem benutzerdefinierte Runs starten und zahlreiche Einstellungen vornehmen. So könnt ihr Beispielsweise die Zeit des Timers verändern und es euch damit einfacher machen.

Technische/optische Verbesserungen: Alle Technik-Fans unter euch können sich dabei unter anderem auf einen Qualitätsmodus mit nativer 4K-Auflösung, eine freigeschaltete Framerate für TVs mit VRR-Support, höher aufgelösten Texturen sowie verbesserte Schatten und Animationen freuen. Dank PS5-SSD fallen die Ladezeiten zudem kürzer aus als in der PS4-Version.

Der Modus Das freie Gitarrespielen ist ein besonderes Schmankerl für alle Musiknerds.

Und natürlich kommt auch der DualSense endlich adäquat zum Einsatz: Dank des haptischen Feedbacks und den adaptiven Triggern fühlt sich jetzt jede Waffe individuell an. Die Schrotflinte gibt beispielsweise einen ordentlichem Rumms ab. Und wenn wir auf unserem treuen Ross Shimmer reiten, spüren wir jeden schwerfälligen Schritt unseres Tiers in den Händen, was uns nur noch tiefer ins Geschehen hineinzieht.

Technisch nur minimal besser: Bereits bei der PS4-Version handelt es sich um ein technisches Glanzstück, die Anpassungen und Verbesserungen der PS5-Version sind zwar "nice to have", riesige Grafik-Sprünge solltet ihr bei der PS5-Version aber nicht erwarten. Die meisten davon müssen wir tatsächlich sogar mit der Lupe suchen, aber das hat GamePros Hardware-Experte Chris in seinem Tech-Check zum Glück schon erledigt:

Verlorene Levels - Das erwartet euch

Bereits um den Release der PS4-Version herum verriet Naughty Dog, dass es einige Gameplay-Abschnitte aufgrund des Pacings nicht ins finale Spiel geschafft haben. Drei dieser "Verlorenen Levels" (Sewers, Jackson Party und Boar Hunt) können wir dank des PS5-Remasters nun doch spielen, dazu aber zwei wichtige Hinweise:

Die verlorenen Levels sind nicht in den Verlauf der Hauptstory eingebunden, sondern müssen separat im Menü ausgewählt werden

Hierbei handelt es sich um unfertige Gameplay-Abschnitte mit teils unfertigen Animationen und fehlenden Stimmen/Dialogen (logisch, ist eben Cut-Content)

Entsprechend braucht ihr von den Verlorenen Levels spielerisch nicht viel erwarten. In "Boar Hunt" jagen wir ein Wildschwein, indem wir stumpf Blutspuren verfolgen. In "Sewers" schlagen wir uns durch eine Kanalisation und krabbeln unterwegs durch ein paar Lüftungsschächte. Wenn wir es drauf anlegen, haben wir die Zusatzabschnitte in nur wenigen Minuten durchlaufen.

Das Level Jackson Party liefert zusätzliche ruhige Momente und Minispiele, ist aber unfertig und dient lediglich als Einblick hinter die Kulissen.

"Jackson Party" unterhält uns dabei definitiv am besten: Das Level findet kurz vor der Winterfeier in Jackson statt, die im Hauptspiel gegen Ende der Story in einer Rückblende aufgegriffen wird (ihr wisst schon: die Party, auf der sich Ellie und Dina küssen). Hier können wir ein paar zusätzliche Einblicke in den Alltag der Bewohner*innen Jacksons gewinnen, indem wir kleinere Minispiele wie Dosenwerfen absolvieren oder uns als Ellie einen Drink gönnen.

Die Verlorenen Levels sind in erster Linie für alle Fans gedacht, die nicht genug von The Last of Us Part 2 bekommen können und einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen. Cool nämlich: Alle drei Abschnitte sind mit zahlreichen Entwicklerkommentaren versehen, die erklären, was sich Naughty Dog bei bestimmten Gameplay-Elementen gedacht hat.

So spielt sich der "Kein Zurück"-Modus

Kommen wir zur größten Neuerung, dem Roguelike-Modus namens "Kein Zurück". Dieser richtet sich insbesondere an all diejenigen unter euch, die extrem viel Spaß an den Kämpfen und Schleicheinlagen von TloU 2 haben. Neue Story-Inhalte bekommen wir hier nicht spendiert.

Ausführliche Einblicke in den Modus gibt's im unteren Video:

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Wir wählen zunächst einen von insgesamt zehn freischaltbaren Charakteren aus (Ellie, Abby, Lev, Dina, Joel und mehr), wählen einen Schwierigkeitsgrad (von Leicht bis Erbarmungslos) und starten anschließend unseren Roguelike-Durchlauf.

Die Route eines jeden Runs wird dabei aus zufällig zusammengewürfelt und besteht aus Arealen, die wir bereits aus der Story kennen, unter anderem Jackson, der rot beleuchtete U-Bahntunnel und das Seraphitendorf sind mit dabei.

Im spärlich beleuchteten U-Bahn-Tunnel sind wir gestresster als ohnehin schon

In jedem Level müssen wir uns in einem von insgesamt vier Spielmodi bewähren:

Ansturm - Gegnergruppen spawnen in Wellen, die wir bezwingen müssen

- Gegnergruppen spawnen in Wellen, die wir bezwingen müssen Gejagt - Hier sollen wir innerhalt eines bestimmten Zeitlimits einen endlosen Gegneransturm überleben

- Hier sollen wir innerhalt eines bestimmten Zeitlimits einen endlosen Gegneransturm überleben Erobern - Gegner bewachen einen Safe mit Vorräten. Unser Ziel ist es, den Safe zu erobern, bevor der Timer abläuft

- Gegner bewachen einen Safe mit Vorräten. Unser Ziel ist es, den Safe zu erobern, bevor der Timer abläuft Durchhalten - Hier müssen wir unsere Begleitung vor Infizierten beschützen

Haben wir einen Abschnitt überlebt, landen wir danach stets im Versteck und können hier verdiente Teile und Pillen in Waffen- und Charakterupgrades investieren, um uns für den nächsten Abschnitt und schließlich für den großen Endkampf zu wappnen.

Die PS5-Version liefert eine ordentliche Auswahl an alternativen Charakter-Skins, von Astronauten-Ellie bis Rocker-Abby in Lederjacke ist hier für viele Geschmäcker etwas dabei.

Beispielsweise treten wir am Ende eines Runs gegen den Bloater in der Arcade-Halle aus dem Hauptspiel an, der schon auf dem leichten Schwierigkeitsgrad ein richtig harter Brocken ist, weil er deutlich mehr einsteckt als im Hauptspiel.

Noch mehr Spieleindrücke zum Roguelike-Modus gibt's von GamePro-Kollegin Eleen:

Der Roguelike-Modus gestaltet sich nicht gerade als Spaziergang, insbesondere in den Levels kurz vor dem Bosskampf zieht der Schwierigkeitsgrad spürbar an, ist aber gerade deshalb so aufregend: Jeder Schuss und jeder Schritt muss wohl überlegt sein. Hier kommt richtig Survival-Feeling auf!

In einigen Levels treten wir sogar gegen unsichtbare Gegner an, was uns zusätzliches Adrenalin durch die Adern jagt, weil wir hier unsere Umgebung noch genauer beobachten und belauschen müssen als ohnehin schon.

In den späteren Levels des jeweiligen Runs tauchen stärkere Gegner wie der Shambler auf.

Zahlreiche freischaltbare Charakterskins und Highscores am Ende eines jeden Levels sorgen für zusätzliche Motivation. Alles in allem liefert "Kein Zurück" gute zehn bis zwölf Stunden Spielspaß für alle, die das Kampfsystem lieben und hier mal so richtig schön die Sau rauslassen wollen.

Für mehr Langzeitmotivation reicht's aber nicht: An die vier Spielmodi haben wir uns schnell gewöhnt, hier wäre eine größere Auswahl schön gewesen. Und auch ein Couch-Koop-Modus hätte sich super angeboten, da wir manche Areale ohnehin mit einer KI-Begleitung bestreiten.

Für wen lohnt sich The Last of Us Part 2: Remastered?

The Last of Us Part 2 Remastered ist unterm Strich eine sehr gute Neuauflage eines ohnehin schon fantastischen Spiels, die sich allerdings in erster Linie an absolute The Last of Us Part 2-Nerds bzw. Hardcore-Fans sowie natürlich komplette Neulinge richtet.

Wer Ellies düsteres Racheabenteuer noch nicht kennt, bekommt mit dem PS5-Remaster definitiv die beste Version des Spiels.

Und wenn ihr euch auf der PS4 bereits durchs postapokalyptische Seattle geschlagen habt, dann lohnt sich das 10 Euro teure Upgrade insbesondere dann, wenn ihr das Kampf- und Schleich-System weiter ausreizen und euch im spaßigen Kein Zurück-Modus für ein Weilchen so richtig schön austoben wollt.

