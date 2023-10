The Last of Us 2-Studio entlässt Mitarbeiter und der Standalone-Multiplayer liegt angeblich auf Eis

Ob und wann der The Last of Us-Mulitplayer-Ableger noch kommt, steht aktuell in den Sternen.

Selbst extrem erfolgreiche Spielefirmen wie Epic (Fortnite) und riesige Unternehmen wie die Embracer Group entlassen haufenweise Menschen. Jetzt müssen wohl auch beim The Last of Us 2-Entwicklerstudio Naughty Dog mehrere Leute gehen. Gleichzeitig soll es um den geplanten Multiplayer-Ableger zu The Last of Us schlecht stehen. Der sei zwar noch nicht gecancelt, liege aber vorerst auf Eis.

The Last of Us-Multiplayer hat offenbar Probleme, die Produktion soll gestoppt worden sein

Darum geht's: Naughty Dog arbeitet wohl schon mehrere Jahre an einem Standalone-Multiplayer in der Welt von The Last of Us und The Last of Us 2. Um den Titel war es aber sehr lange sehr ruhig und außer ein paar Konzept-Kunstwerken haben wir noch gar nichts dazu gesehen. Offenbar aus gutem Grund.

Es gibt wohl Probleme: Laut einem Bloomberg-Bericht soll Sony schon im Juni Ressourcen von dem Projekt abgezogen haben. Angeblich sei ein internes Review daran schuld: Destiny 2-Macher Bungie war wohl nicht sonderlich beeindruckt vom The Last of Us-Multiplayer.

Jetzt anscheinend auf Eis gelegt: Wie Kotaku jetzt berichtet, erklärt eine Quelle nun, dass das Multiplayer-Spiel aus dem TLOU-Universum zwar nicht komplett gecancelt worden sei, aber mittlerweile gewissermaßen auf Eis liege.

Schlechte Nachrichten für Fans: Das heißt offenbar, dass die Entwicklung momentan überhaupt nicht voran schreitet. Wer auf einen baldigen Release gehofft hatte, muss sich wohl oder übel noch eine ganze Weile länger gedulden – wenn das Spiel überhaupt jemals das Licht der Welt erblickt.

Kündigungswelle: Last of Us-Entwickler entlässt Mitarbeiter*innen

Mindestens 25 Entlassungen: Laut zwei Quellen von Kotaku sollen bei Naughty Dog einige Leute entlassen worden sein. Die Betroffenen arbeiten in Bereichen wie Produktion und Kunst, aber am meisten Menschen sind wohl im Quality-Assurance-Ressort gefeuert worden. Sie arbeiten angeblich noch bis Ende des Monats.

Trotz des bahnbrechenden Erfolgs der The Last of Us-Verfilmung von HBO und den zugehörigen Spielen kann sich das Sony-Studio Naughty Dog anscheinend nicht mehr leisten, Verträge zu verlängern. Das Studio besteht aus über 400 Personen, zumindest war das im Juli noch Stand der Dinge.

Nicht die einzigen: Aktuell sorgt eine riesige Entlassungswelle in der Videospielbranche für Unmut. Besonders dass auch extrem erfolgreiche Unternehmen wie Naughty Dog oder Epic haufenweise Menschen auf die Straße setzen, wirkt nur schwierig nachvollziehbar bis frustrierend. Auch bei BioWare, Team17 und der Embracer Group hagelt es Kündigungen.

Glaubt ihr, dass der The Last of Us-Multiplayer überhaupt noch kommt? Falls ja: Wann rechnet ihr damit und was erwartet ihr?