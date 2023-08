Die The Last of Us-Serie von HBO bekommt womöglich nicht nur eine zweite, sondern auch noch eine fünfte Staffel.

HBO hat The Last of Us Part 1 verfilmt, und zwar mit vollem Erfolg. Die Serie war bei Fans und Kritiker*innen ein absoluter Erfolg und da wundert es wohl niemanden, dass das Projekt fortgesetzt werden soll. Eine zweite Staffel befindet sich dementsprechend schon in Arbeit, aber das könnte nicht die letzte bleiben. In einem Interview werden jetzt sogar fünf Staffeln ins Spiel gebracht.

The Last of US: Die HBO-Serie könnte nicht nur zwei oder drei, sondern vielleicht sogar fünf Staffeln bekommen

Darum geht's: Die erste Staffel The Last of Us wurde mehrfach ausgezeichnet und sorgte für regelrechte Begeisterungsstürme. Die anfangs skeptisch beäugte Besetzung von Joel und Ellie erwies sich als absoluter Volltreffer und auch die Abweichungen vom Spiel kamen größtenteils gut an. Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Staffel 1 ansehen:

2:08 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

Wie viele Staffeln kommen noch? Das ist natürlich die Preisfrage. Fest steht, dass HBO und Showrunner Craig Mazin an einer zweiten Staffel arbeiten. Aber es hieß bereits vor einiger Zeit, dass die ganze Geschichte von The Last of Us Part 2 wohl eher nicht in nur einer einzigen Staffel erzählt werden kann.

Dementsprechend wirken mindestens drei Staffeln wahrscheinlich, auch wenn es dafür keine Garantie gibt. Vor einigen Monaten erklärte der TLOU-Showrunner, dass eine Staffel nach der anderen angegangen werden soll.

Das sagt der Co-Creator jetzt: Craig Mazin wird in einem aktuellen Interview mit dem Hollywood Reporter natürlich auch wieder danach gefragt, wie viele The Last of Us-Seasons denn jetzt noch kommen sollen. Darauf gibt er keine eindeutige Antwort, aber was er sagt, klingt vielversprechend – und so, als würden aktuell mindestens drei Staffeln eingeplant:

"Man weiß es nie. Es könnten letztlich drei oder fünf Staffeln werden. Aber vier erscheint mir wie eine gute Zahl."

Auch im Hinblick auf die Anzahl der Episoden pro Staffel will sich Craig Mazin nicht festlegen. Die gute Nachricht sei, dass die Leute mehr von der Serie sehen wollen und dass sie so gut ankommt. Sollte sich das überraschenderweise ändern, könnte The Last of Us natürlich auch komplett abgesetzt werden.

Es dürfte noch dauern: Aktuell steht in Hollywood sowieso alles still. Der doppelte Autor*innen- und Schauspieler*innen-Streik sorgt weiterhin dafür, dass nichts geht. Bis die Konzerne endlich anständig bezahlen, kann nicht einmal das Casting für die kommenden The Last of Us-Staffeln voran getrieben werden.

Sicher ist aktuell nichts: Freut euch nicht zu früh! Festzuhalten bleibt, dass bisher noch unklar ist, wie viele Staffeln es letztlich werden. Zwei wirken sehr sicher, drei wahrscheinlich. Eventuell bekommen wir aber auch vier oder sogar fünf. Aber immer eines nach dem anderen.

Wie viele Staffeln würdet ihr euch für die The Last of Us-Serie wünschen? Welche Anzahl wäre eurer Meinung nach perfekt?