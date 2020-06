The Last of Us 2: Tests im Überblick - Das beste PS4-Exclusive auf Metacritic

Nach langer Wartezeit können nicht nur wir, sondern auch die internationale Presse unser Schweigen über The Last of Us Part 2 brechen. Damit steht fest, Entwickler Naughty Dog ist zum Ende der aktuellen Konsolengeneration ein hervorragendes Action-Adventure für die PS4 gelungen. Nicht nur das, zusammen mit seinem Vorgänger und Persona 5 Royal teilt es sich den Platz an der Spitze als bestes PS4-Exclusive. Den ausführlichen, spoilerfreien GamePro-Test von Kollegin Linda könnt ihr bereits auf der Seite lesen.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu The Last of Us 2:

Auf Metacritic erhält das Spiel von 57 Magazinen eine Durchschnittswertung von 95 Punkten.*

Auf Opencritic erhält The Last of Us 2 aktuell von 66 Seiten eine Wertung von 95 Punkten.*

*Stand: 12. Juni 2020, 09:21 Uhr

Magazin Wertung Push Square 100 Game Informer 100 Video Chums 90 VG247 100 We Got This Covered 100 IGN 100 Wccftech 95 Destructoid 85 TheSixthAxis 100 GamePro 97

Was wird gelobt, was kritisiert

Naughty Dog ist laut den Kritiken der internationalen Presse nicht nur ein sehr gutes Spiel gelungen, sondern eines der besten dieser Konsolengeneration. Die Stärken und Schwächen anhand der bereits publizierten Tests haben wir hier für euch zusammengefasst:

Das ist positiv:

Überragende Optik und Technik

Emotionale Geschichte (Storytelling)

Interessante Charaktere

Verbessertes Gameplay

Spielwelt

Das Fazit der Seite IGN:

"The Last of Us Part 2 ist ein Meisterwerk, das seinen Vorgänger in den Punkten Gameplay, Storytelling und der Spielwelt in nahezu jedem Bereich übertrifft. "

Das ist negativ:

Teils zu groß

Zu starke Loot-Spirale

99 11 Mehr zum Thema The Last of Us 2 im Test: Ein schonungsloses Meisterwerk

The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4.

Hättet ihr mir solch einer hohen Wertung für The Last of Us 2 gerechnet oder seid ihr selbst ein wenig darüber erstaunt?