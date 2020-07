Bereits erste weltweite Verkaufszahlen zeigten Ende Juni 2020 deutlich, dass sich The Last of Us 2 als echter Hit entpuppt. Jetzt hat das Marktforschungsunternehmen NPG-Group die US-Charts veröffentlicht und auch die beweisen beeindruckende Erfolge für Naughty Dogs Action-Adventure.

So erfolgreich ist The Last of Us 2 in den USA

Aus dem Bericht (via GameSpot) geht hervor, dass The Last of Us 2 den größten Launch-Monat des Jahres 2020 in den USA verzeichnet. Innerhalb der Sony-Familie legt The Last of Us 2 in den USA damit sogar den zweitgrößten Launch-Monat eines PS4-Exclusives aufs Parkett. Konkrete Zahlen nennt die NPD-Group hierbei nicht.

Nur ein PS4-Spiel verkaufte sich zum Release-Zeitraum besser: Insomniac Games' Superhelden-Abenteuer Marvel's Spider-Man, das im September 2018 erschien. Gerade in den USA versammelt sich eine gigantische Marvel-Fanbase, was den einschlagenden Erfolg von Spideys PS4-Trip erklären dürfte.

Damit ist Ellies Abenteuer aktuell noch das dritterfolgreichste Spiel des Jahres, nur Call of Duty Modern Warfare und Animal Crossing: New Horizons haben sich in den Vereinigten Staaten bislang besser verkauft. Aufgrund des explosiven Launchs ist aber zu erwarten, dass TloU 2 seine Kontrahenten noch einholt.

Hier sind die Spiele-Charts für den Monat Juni 2020 (USA):

The Last of Us Part 2 Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons Grand Theft Auto 5 Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption 2 Ring Fit Adventure NBA 2K20 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Dungeons Super Smash Bros. Ultimate Rainbow Six Siege Minecraft The Legend of Zelda: Breath of the Wild Star Wars: Jedi Fallen Order Borderlands 3 Need for Speed Heat Persona 4 Golden SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated Assassin's Creed Odyssey

Das sind die weltweiten Verkaufszahlen von The Last of Us Part 2

Erste globale Sales-Zahlen gab Sony Ende Juni 2020 bekannt: The Last of Us 2 hat sich in den ersten drei Tagen (vom Release-Tag am 19. Juni 2020 bis zum 21. Juni 2020) weltweit über vier Millionen Mal verkauft. Die Zahl bezieht sich auf die tatsächlichen Verkäufe an die Spieler, gemeint sind nicht Auslieferungen an Händler.

Interessanterweise hat sich TloU 2 in den ersten drei Tagen weltweit sogar mehr verkauft als Marvel's Spider-Man (3.3 Millionen). Das Rennen dürfte spannend werden, wenn es um die Gesamtverkaufszahlen der beiden PS4-Exclusives geht.